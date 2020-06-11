Kangal köpekleri için planlanan 7 milyon liralık tesisin temeli atıldı - Son Dakika

SİVAS'ta, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal şekilde yapmak amacıyla 7 milyon TL maliyetle kurulacak olan Sivas Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nin temeli atıldı.

Sivas'ın önemli marka değerlerinden Kangal köpeği ırkının korunması, muhafaza edilerek gelecek kuşaklara aktarılması, çeşitli nedenlerle el değişiminin standartlara uygun yapılması, sürekli takibi ve tanınırlığının artırılarak marka değerinin yükseltilmesine katkıda bulunulması amacıyla inşa edilecek Meraküm mevkisindeki merkez için temel atma töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız katıldı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ın değerlerine sahip çıkmak adına yeni bir temel daha attıklarını belirterek, "Bu projemiz çok boyutlu. Proje içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, belediyemiz, üniversitemiz, ORAN Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve tüm gönül verenler var. Çok yönlü ve katılımcı şekilde sağlanacak desteklerle projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

'BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILACAK'

Sivas'ta 5 temel değer sayılması istendiğinde turizm adına ilk üç içinde Kangal köpeğinin yer alacağını vurgulayan Ayhan, "Projemiz 30 bin metrekaresi kurulum yeri olmak üzere 160 bin metrekare alanı kapsıyor. Düzenli, sağlıklı ve bilimsel bakış açısıyla projemizi başlattık. Bu bölge hem havaalanı hem de Sivas'ın ortasında kalan yer olması nedeniyle çok sayıda misafir ağırlıyor. Kangal köpeği, Kangal ilçemizin doğal bir parçası. Projenin omurgası Kangal ilçemiz. İlçemizdeki Kangal köpeği çiftliğini de rehabilite ederek, bu projeyi içine dahil ederek bir bütün haline getirip işleteceğiz. Kangal köpeklerimizi hem koruyacağız hem de pazarlamasını yapacağız. Her Kangal köpeğinin mutlaka kaydı olacak, kimliği olacak ve dünyanın neresinde olursa olsun takip edilecek. Bizim için olmazsa olmaz, tüm yetkililerin en büyük sorumluluğu, bu güzel canlıyı, bu eşsiz ırkı korumak olacaktır" diye konuştu.

Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresi'ne ait olan Meraküm mevkisindeki alanda, yine idareye ait Kangal köpeği üretim çiftliği ve eklentilerinin de kısmi olarak yıkılıp modernizasyonu yapılacak. Proje içeriğinde güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru ve yetişkin köpek gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alacak.