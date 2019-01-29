Son Dakika Haberleri: Kangal Köpekleri Karın Tadını Çıkardı

Kangal Köpekleri Karın Tadını Çıkardı

1 saat önce

Sivas'ın önemli değerleri arasında yer alan, emsalsiz özellikleri ile seçkin bir ırk ve gerçek bir çoban köpeği olan, Kangal köpekleri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turim Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

Kangal Köpekleri Karın Tadını Çıkardı, System.String[]
Sivas'ın önemli değerleri arasında yer alan, emsalsiz özellikleri ile seçkin bir ırk ve gerçek bir çoban köpeği olan, Kangal köpekleri Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turim Merkezi'nde karın tadını çıkardı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde karın ve kışın tadını çıkaran köpekler, birçok vatandaşın da ilgi odağı oldu. Vali Salih Ayhan'ın yakından ilgilendiği ve Kangal köpekleri, soğuk havayı sevmeleri ve insanlara olan dostlukları ile vatandaşlara neşeli anlar yaşattı.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan,"Sivas'ın iki değerini, iki yıldızını bir araya getirelim istedik. Yeni bir sloganımız var artık '3K 1Y'. Kar, Kış, Kangal ve Yıldız. Kangal sadakati, asaletiyle ve duruşuyla dünyaya nam salmış değerimiz. Kangallarımıza uluslararası arenada hak ettiği yeri mutlaka aldıracağız. Nasıl ki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ni Türkiye'nin gündemine oturtturduysak, zaten gündemde olan markamızı, Kangallarımızı da daha da cazip hale getirecek çalışmalar yapacağız. Popüler kültürün iki değerini burada bütünleştirmiş olduk. Bu değerlerimize sahip çıkacağız. Şartlar ve zaman değiştikçe insanların beklenti ve ihtiyaçları da değişiyor. İnsanların sosyal etkinliklere ruhen ve bedenen doyması gerekli" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

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