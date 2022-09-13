KANGAL KÖPEKLERİ, KIŞ İÇİN 'SÜTLÜ TAHIL' İLE BESLENİYOR - Son Dakika
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KANGAL KÖPEKLERİ, KIŞ İÇİN 'SÜTLÜ TAHIL' İLE BESLENİYOR

13.09.2022 11:04

SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, kış mevsiminin yaklaşmasıyla Kangal köpeklerinin beslenmelerine özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Sonbaharda Kangal köpekleri, genelde tahılla sütü karıştırarak besliyoruz.

SİVAS Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı Orhan Yalçınkaya, kış mevsiminin yaklaşmasıyla Kangal köpeklerinin beslenmelerine özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Sonbaharda Kangal köpekleri, genelde tahılla sütü karıştırarak besliyoruz. Kışa hazırlık dönemlerinde Kangal köpekleri, kesinlikle ekstra özel gıdalarla beslenmelidir. Bu, iklim şartlarının zor olduğu Sivas gibi yerlerde kışı rahat geçirebilmeleri için önemlidir" dedi.

Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, kış mevsiminin yaklaşması ile köpeklerin beslenmelerine özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yalçınkaya, soğuğa karşı dayanıklı olmaları için köpeklerin sonbahardan itibaren süt ve tahıl karışımıyla beslenmelerini önerdi. Bu sayede hayvanların, kışın sıfırın altında 40-45 derece olan hava sıcaklığına dayanıklı hale geldiğini belirten Yalçınkaya, "Kangal köpeklerinin yaz ve kış, iki ayrı postları vardır ve bu postlara bürünür. İlkbahar döneminde kıştan kalma kalın tüyünü döker, ince ve kısa tüy yapısıyla yazı geçirir. Daha sonra kışa doğru tüyleri uzayarak kışlık, 6 santimetrelik tüylerine bürünür. Yazın 2-3 santimlik tüylere sahipken, kışın hem tüylerini uzun hale getirir hem de aynı anda deri altındaki yağ yüzdesini artırarak, kışın eksi 40 ve 50 derecelerde yaşayabileceği bir posta bürünür. Kangal köpeklerinin kış aylarında en büyük dayanıklılık özelliklerinden biri de yağ kütleleridir. Tüy yapısıyla beraber Kangal köpeklerinin yağ katmanlarının güçlü olması gerekir" diye konuştu.

'YAĞ TABAKASI OLUŞAN KÖPEKLER DAHA AZ ÜŞÜYOR'

Kangal köpeklerinin yaz mevsiminde, sıcağın etkisiyle çok fazla besin tüketemediklerini söyleyen Yalçınkaya, "Isı 15 derecenin altına düştükten sonra daha çok iştahları artar ve çok yemek yemeye başlarlar. Bu da zaten havaların soğumaya başladığının bir göstergesidir. Köpek, bu dönemde daha çok yemek yiyerek, daha çok kilo alır ve tüyünü kalınlaştırır. Kangal köpekleri hem etçil hem de otçul beslenen canlılardır. Bundan dolayı hem tahıllarla, arpa unlarıyla, sütlerle ve ekstra etçil gıdalar katarak, yapılan karışımlarla besinler hazırlanıp verilmelidir. Bu şekilde de kışa hazırlanmalılar. Sonbaharda Kangal köpeklerini, genelde tahılla sütü karıştırarak besliyoruz. Kışa hazırlık dönemlerinde Kangal köpekleri, kesinlikle ekstra özel gıdalarla beslenmelidir. Bu, iklim şartlarının zor olduğu Sivas gibi yerlerde kışı rahat geçirebilmeleri için önemlidir. Kangal köpeklerinin postunun altında ekstradan, kışa daha çok dayanması için yağ tabakasının oluşması gerekiyor. O tabaka oluşan köpekler daha az üşüyor, daha çok çalışıyor ve daha çok mutlu oluyor" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Orhan Yalçınkaya, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KANGAL KÖPEKLERİ, KIŞ İÇİN 'SÜTLÜ TAHIL' İLE BESLENİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: KANGAL KÖPEKLERİ, KIŞ İÇİN 'SÜTLÜ TAHIL' İLE BESLENİYOR - Son Dakika
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