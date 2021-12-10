Üye Girişi
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor - Son Dakika

Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor

10.12.2021 11:49
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor

DÜNYACA tanınan Kangal köpeklerinde kış ayları ile birlikte tüy değişimi de başladı.

DÜNYACA tanınan Kangal köpeklerinde kış ayları ile birlikte tüy değişimi de başladı. Kangallar değiştirdikleri tüyleri sayesinde kışın eksi 40 derecelere varan soğuklara dayanıyor. İklime göre tüy yapısını ayarlayabilen Kangal köpekleri enerji ve protein ihtiyacı karşılandığı ve 17 saat aç kalmadığı sürece soğuktan etkilenmiyor.

Sivas'ın marka değerlerinden olan ve dünyaca tanınan Kangal köpekleri, kendilerini her mevsim koşuluna adapte edebiliyor. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çelebiler köyü yakınlarında bulunan Yalçınkayalar Kangal Çiftliği'ndeki köpekler, kış mevsiminin gelmesiyle tüy değişimine başladı. Yaklaşık 1 ay süren tüy değişimi sonrası Kangal köpekleri, kışın eksi 40 derecelere varan soğuklara dayanıklı hale geliyor. Enerji ve protein ihtiyacı karşılandığı ve 17 saat aç kalmadığı sürece Kangallar soğuktan etkilenmiyor. Sivas Doğal Irk Kangal Köpeği Sevenler ve Koruyanlar Derneği Başkanı ve köpek uzmanı Orhan Yalçınkaya, özenle beslediği köpeklerini kışa hazırlıyor.

'POSTUNU İKLİME GÖRE AYARLAYABİLİYOR'Yalçınkaya, mevsim geçişlerinde kangal köpeğinin iklimin durumuna göre tüy yapısını değiştirebilen bir canlı olduğunu belirterek, "İlkbaharda havalar ısınınca ince postuna bürünür. Sonbahar aylarında da yazlık postunu değiştirerek, kışlık kalın ve sıkı postuna bürünür. Kış dönemi tüy yapısı biraz daha uzun olur. Köpekler şu anda tüy yapısını değiştirme aşamasındalar. Şu anda kısa ve uzun tüyleri var. Yaz tüyleri biraz daha kısa oluyor. Kış aylarında da 4,5 santimlik tüy yapısına sahip oluyorlar. Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 44'lere kadar düşebiliyor. Ortalama 17 saat boyunca karnı doymuş olan Kangal köpeği, eksi 40'lara kadar dayanabilen bir yapıya sahiptir. Enerji ve proteine ihtiyacı olduğu için özellikle 17 saat aç kalmadığı müddetçe Kangal köpeği soğuktan etkilenmiyor" dedi. 'ET VE OT GIDALARLA DÜZENLİ BESLENMELI'

Kangalların kış mevsiminde beslenmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçınkaya, "Kangal köpeklerini bazılar sadece tahıl grubu gıdalarla besliyorlar. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Tahılla da besleniyor ama sonbahar dönemlerinde biraz daha etli gıdalar ile beslenirse tüy yapısı daha sağlam ve sıkı yapıya bürünüyor. Yazlık tüyünü dökmeye başlamasıyla birlikte kışlık postunun tamamının giyinmesi 1 ayı buluyor. 1 ay içerisinde kendini sıcaktan soğuk iklime adapte edip, tüm tüylerinin değişimini sağlıyor. Bu dönemde Kangallar, büyük bir enerji sarf ettiği için beslenmesine çok dikkat edilmesi lazım. Et ve otlu gıdalarla düzenli beslenme imkanı sağlanırsa köpeklerin tüyü ve postu daha sağlam ve korunaklı olacaktır. Özellikle bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kangallar, iklimsel olarak kendi postunu planlayarak değiştirdiği için sıcak giderse postunu daha uzun sürede değiştiriyor. İklim soğumaya başladığı anda kendisi doğal olarak hızlı bir şekilde postunu değiştiriyor" diye konuştu.


Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor
Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 09:36 Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 07:53 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor

Son Dakika Haberleri
11:43 Belediye yolu sattı, mahalleli perişan oldu! Evlerine ulaşmak için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar
11:30 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor
11:29 Emekli öğretmen, bıçaklanarak öldürüldü! Katil zanlısı koca, sabaha kadar başında beklemiş
11:28 Yeni aşk sonunda belgelendi! Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen'in aracında görüntülendi
11:26 Ülke puanında Yunanistan'ı arkada bıraktık! Avantaj artık bize geçti
11:12 İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı
11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz
11:01 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde
10:56 Taliban'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, "Kurtlar Vadisi" hayranı çıktı
10:43 Taraftarlar Zafer Algöz'ü çok sinirlendirdi! Sosyal medyada gündem olan sitem
Belediye yolu sattı, mahalleli perişan oldu! Evlerine ulaşmak için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar Belediye yolu sattı, mahalleli perişan oldu! Evlerine ulaşmak için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar         
11:43
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 11:53:16. #1.11#
SON DAKİKA: Kangal köpekleri, 'kışlık zırhlarını' giyiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement