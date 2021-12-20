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Kangal köpekleri "tam donanımlı" merkezde özenle yetiştiriliyor - Son Dakika

Kangal köpekleri "tam donanımlı" merkezde özenle yetiştiriliyor

20.12.2021 11:02

Sivas'ta gezinti alanları, çipli takip yazılım sistemi, son teknoloji cihazlarla donatılmış klinik ve ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarıyla dikkati çeken Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nde Kangal köpekleri özenle yetiştiriliyor.

Sivas'ta gezinti alanları, çipli takip yazılım sistemi, son teknoloji cihazlarla donatılmış klinik ve ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarıyla dikkati çeken Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi'nde Kangal köpekleri özenle yetiştiriliyor.

Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla 5,3 milyon lirası Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) destekli 8 milyon liralık yatırımla mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ait olan Meraküm mevkisindeki alanda yapımına başlanan Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi, yaklaşık 5 ay önce hizmete girdi.

Merkezin müdürü Doğan Aydın, AA muhabirine, çok kısa zamanda damızlık köpek sayısını 70'e çıkardıklarını, asıl hedeflerinin bu rakamı 100'e tamamlamak olduğunu söyledi.

Merkezde köpeklerin bakımının itinayla yapıldığına dikkati çeken Aydın, "Köpeklerimizin bakım, dinlenme ve gezinti saatlerine büyük özen gösteriyoruz. Özellikle mama saatlerini aksatmamamız gerekiyor. Kliniğimiz, son teknoloji cihazlarla donatılarak kuruldu ve faaliyete geçti. Köpeklerimizin kaldığı padoklar, hasta köpekler için ayrı bakım yerleri, yani normal bir hayvan hastanesinde olması gereken her şeye sahibiz. Bir çocuğa nasıl bakılıyorsa burada da bizim köpeklerimize aynı bakım yapılıyor." diye konuştu.

"Ziyaretçi sayımız şu ana kadar 13 bini buldu"

Aydın, merkezde ziyaretçilerin vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanları oluşturduklarını dile getirerek, "Burada ziyaretçilerimiz için kafeteryamız, gezinti alanları ve çocuk oyun parkuru var. Özellikle yaz döneminde yurt içi ve dışından çok ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçi sayımız şu ana kadar 13 bini bulmuştur. Önümüzdeki yıl bu sayının artacağını düşünüyoruz çünkü temmuz ayında açıldık ve çok kısa sürede tanınır hale geldik. Gelen ziyaretçilerimiz de çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki safkan Kangal köpeklerinin kontrolleriyle ilgilenen veteriner hekim Engin Genç ise Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun çipli takip yazılım sistemi kullandıklarına değinerek, "Çipli kimlik kartımız, tamamen merkezimize özgü. Bu kartlara köpeklerimizin çip numaralarıyla bilgilerini de işliyoruz." dedi.

Köpekler için kurulan kliniği de tam donanımlı şekilde faaliyete geçirdiklerini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde ultrason, röntgen gibi görüntüleme sistemleri, kan analizi yapabildiğimiz kan sayım cihazı, idrar ve biyokimyasal analiz yapabilen cihazlar, yoğun bakım kabini ve mikroskobumuz var. Bundan sonraki aşamada genetik çalışmaların alt yapısını oluşturmak için çalışacağız. Safkan Kangal köpekleriyle ilgili belli başlı soyların genetik yapılarının kaybolmaması için sperm dondurma işlemleri yapmayı hedefliyoruz."

Genç, kısa süre önce faaliyete geçen internet sitesinde ise merkezin faaliyetlerinin, Kangal ırkıyla ilgili her türlü bilgi ve mevzuat ile yavru talep formu bölümünün yer aldığını sözlerine ekledi.

Kangal köpekleri tam donanımlı merkezde özenle yetiştiriliyor
Kangal köpekleri tam donanımlı merkezde özenle yetiştiriliyor
Kangal köpekleri tam donanımlı merkezde özenle yetiştiriliyor
Kangal köpekleri tam donanımlı merkezde özenle yetiştiriliyor
Kangal köpekleri tam donanımlı merkezde özenle yetiştiriliyor

Kangal, Köpek, Aydın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kangal köpekleri 'tam donanımlı' merkezde özenle yetiştiriliyor - Son Dakika


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