Son Dakika Haberleri: Kangal köpeklerine eziyete işlem
Son Dakika Güncel Haber

Kangal köpeklerine eziyete işlem

43 dakika önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde 2 Kangal köpeğini traktörün arkasına iple bağlayıp koşturan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kangal köpeklerine eziyete işlem, System.String[]
Sivas'ın Kangal ilçesinde 2 Kangal köpeğini traktörün arkasına iple bağlayıp koşturan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kangal'ın Külekli köyü mevkisinde 58 ED 716 plakalı traktör arkasına bağlı şekilde koşturulan 2 Kangal cinsi köpek olduğu ve hayvanlara eziyet edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Güvenlik güçleri, söz konusu traktörü Külekli köyünde oturan M.A'nın (43) kullandığını tespit etti.
Jandarma ekipleri şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca işlem yaptı.
Açıklamada, "Duyarlılığından dolayı vatandaşımıza teşekkür eder, konunun hassasiyetle takip edildiğini, bu ve benzeri hiçbir olaya müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerine de yer verildi.
Kangal, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu
Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu Son dakika! Ankara'da korkutan deprem! Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 23:03:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kangal köpeklerine eziyete işlem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]