Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı çözüldü, tedaviye geçildi - Son Dakika

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya'nın, 5,5 yılda tamamladığı çalışma, Kangal çoban köpeklerinde görülen bir oksitosin hormonu eksikliğinin, annenin yavrularını yemesine neden olduğunu ortaya çıkardı. Koçkaya, çalışmada olumlu sonuca ulaşıldığını belirterek, doğumdan sonra anne köpeklere oksitosin hormonu enjekte ettiklerini söyledi.

Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, köylülerden ve yetiştiricilerden Kangal köpeklerinin doğum yaptıktan sonra, 10 gün içinde yavrularını yemeleri veya zarar vererek öldürmeleri yönündeki şikayetler üzerine 5,5 yıl önce çalışma başlattı. Koçkaya önce yavrularını yiyen anne köpekleri tespit ederek çalışmasına kattı. Ardından 15 yavrusunu yiyen anne köpek üzerine yoğunlaştı. Yavrulayan köpeklerin davranışlarını takip etmek için doğuma yakın, kulübelere kamera yerleştiren, saf ırk olup olmadıklarını ve kan değerlerini belirleyen Mustafa Koçkaya, kan değerlerinin sonucunda yavrularını yiyen tüm Kangal köpeklerde 'oksitosin hormon' eksikliği olduğunu tespit etti. Koçkaya'nın, bu tür köpeklerin doğumdan 10-15 gün içinde yavrularını yediğini ortaya çıkardığı çalışması, uluslararası dergilerde de yayınlanarak literatüre geçti. İlk kez yapılan bu çalışma yurt dışındaki bazı hayvanat bahçeleri yetkilileri ve hayvanseverlerin ilgisini çekti. Yapılan çalışmanın ardından bu yıl ise tedavi sürecine geçildi. Kangal köpeklerine oksitosin hormonu enjekte edilip, yavru yeme probleminin önüne geçildi.