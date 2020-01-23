Kangal köpekli basın açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kangal köpekli basın açıklaması - Son Dakika

Kangal köpekli basın açıklaması

7 saat önce

Sivas'ın Kangal İlçesinde Kangal Köpeği Yetiştiricileri köpekleri ile düzenledikleri basın açıklamasında, Valilik tarafından şehir merkezinde kurulacak üretim merkezinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Kangal köpekli basın açıklaması, System.String[]

Sivas'ın Kangal İlçesinde Kangal Köpeği Yetiştiricileri köpekleri ile düzenledikleri basın açıklamasında, Valilik tarafından şehir merkezinde kurulacak üretim merkezinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.


Sivas Valiliği tarafından "İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi" 7 milyon 51 TL'lik bir bütçe ile şehir merkezinde kurulacak olması, Kangal ilçesindeki Kangal üreticilerini üzdü. Üretim merkezinin köpeğe de adını veren Kangal'da kurulması gerektiğini düşünen üreticiler, konuyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Üreticiler basın açıklamasına Kangal köpekleri ile birlikte katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu basın açıklamasını, tüm üreticiler adına Kangal Yetiştiricisi Mustafa Şişman okudu.


Açıklamada, "Bizler tüm dünyada ilçemizin ismi ile tanınmış olan Kangal köpeği ile ilgili yapılacak tüm çalışmaların merkezinin yine ilçemiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Herkes şu gerçeği bilmelidir ki taklitler ancak aslını yaşatır. Kangal köpeği kangala aittir. Ülkemizden ve dünyadan Kangal köpeği ile ilgili gelen taleplerin çoğu ilçemize gelmektedir. İlçemize gelen her yabancı, ilçe öz kaynakları ile birçok açıdan emsalsiz olan bu canlıya sahip olmak istemektedir. Ayrıca Kangal köpeğinin en etkili ve sağlıklı yetiştiği iklim şartları da Kangal'dadır. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında Kangal köpeği ile ilgili tüm çalışmalarda merkez Kangal ilçesi olmalıdır" denildi. - SİVAS

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

14 yaşında kendi elektrikli aracını yaptı
Sivas'ta 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:20:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kangal köpekli basın açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]