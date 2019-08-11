Son Dakika Haberleri: Kangal Kültürel Gastronomi Festivali
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Kangal Kültürel Gastronomi Festivali

1 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde ilki düzenlenecek olan "Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali" yarın başlıyor.

Kangal Kültürel Gastronomi Festivali, System.String[]
Sivas'ın Kangal ilçesinde ilki düzenlenecek olan "Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali" yarın başlıyor.

Kangal Belediyesi ve Bergamot İnternational işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenecek "Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali" yarın başlıyor. Festivalde Veysel Kaya, Göknur Akyüz, Ali Akbulut, Mürvet, Gönül Ceyhan, Cemal Özcan ve Sercan Tunç sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalde Kangal mutfağının eşsiz lezzetleri ise katılımcıların beğenisine sunulacak. - SİVAS
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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