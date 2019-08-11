Kangal Kültürel Gastronomi Festivali

Sivas'ın Kangal ilçesinde ilki düzenlenecek olan "Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali" yarın başlıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde ilki düzenlenecek olan "Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali" yarın başlıyor.



Kangal Belediyesi ve Bergamot İnternational işbirliğiyle bu yıl ilki düzenlenecek "Kangal Bayram Şenliği ve Kültürel Gastronomi Festivali" yarın başlıyor. Festivalde Veysel Kaya, Göknur Akyüz, Ali Akbulut, Mürvet, Gönül Ceyhan, Cemal Özcan ve Sercan Tunç sahne alarak katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalde Kangal mutfağının eşsiz lezzetleri ise katılımcıların beğenisine sunulacak. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz

Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli

Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de

Mansur Yavaş, Halk Market'i kurmasının gerekçesini açıkladı