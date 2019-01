Kangal Sevdalısı Köpek Eğitmeni 21 Yılı Geride Bıraktı

SERHAT ZAFER - Sivas 'ta, İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği eğitim uzmanı 52 yaşındaki Hüseyin Yıldız , iri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekiliği, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpekleriyle 21 yıldır iç içe yaşam sürdürüyor.Yıldız, çetin kış şartlarının yaşandığı ve kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı, kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'ndeki Kangal köpeği üretim merkezinde, eşi ve çocuğuyla kalıyor.Yerel bir televizyon kanalında yaptığı "Dağ Adamı" adlı program nedeniyle kentte bu isimle de tanınan Yıldız, iri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekiliği, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerine 21 yıldır özenle bakıyor.Kangalların beslenmesinden tedavisine kadar birçok konuda kendini geliştiren Yıldız, "sadık" dostlarının her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyor.Haftanın belirli günleri kasaplardan ve tavukçulardan köpekler için et alan, onları arazide gezdiren ve onlarla iç içe bir yaşam süren Yıldız, merkezde görev yapan köpeklerin bakıcısına da her konuda yardımcı oluyor.Hayatının kalan kısmını da sağlığı elverdiği sürece aynı şekilde sürdürmeyi hedefleyen Yıldız, sürü sahiplerinin tercihi ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan Kangal köpeklerinin tanıtımı için yurt içinde düzenlenen çeşitli fuarlara ve Sivas tanıtım günlerine katılıyor.Hüseyin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıl önce amatör olarak başladığı Kangal köpeği yetiştiriciliğinde kendini geliştirerek uzman olduğunu söyledi.Kangal köpeklerini çok sevdiğini vurgulayan Yıldız, "Gönülden istediğim bir şeyi yapmak rahat ve kolay geliyor, aslında bu hayata baktığınızda çok da kolay ve yaşanacak bir hayat değil. Çünkü 5-6 yaşında bir çocuğu sürekli ayakta tutmak zorundasınız, hastalıklarıyla, sağlığıyla, mutluluğuyla ilgilenmek mecburiyetindesiniz." dedi.-"Mezarımın başında Kangal köpeği büstü olsun"Yıldız, Kangal köpeklerine hayranlığı nedeniyle Almanya 'dan Sivas'a dönüş yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:"Burada olumlu ve olumsuz çok şeyler yaşadım. Mahsur kaldım, köpeklere et getiremedim, sularımız dondu, hayata bakış açılarını hep bunlardan öğrendim. Köpekler adeta bana 'biz böyle yaşamak istiyoruz, yaşam şartlarımız bu, sen bize bunu sun yeterli' dediler. Dayanışma içerisinde büyümeye başladık. Bir aile olmanın özelliği nasılsa bunu keşfettik. Burada 100 tane çocuğum var, bunlar bana doğal dayanışmayı öğrettiler. Gönlümdeki köşk onlara açık. Bu olduğu sürece 100 yaşında da olsam, onlara sevgim devam edecektir. Mezarımın başında Kangal köpeği büstü olsun ve bir dağ başında öyle kalayım istiyorum."Kangal köpeği üretim merkezini özellikle yaz döneminde yüzlerce kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Yıldız, çiftliğe bugüne kadar çok sayıda devlet adamı, sanatçı ve sporcu ile aralarında Japonların da bulunduğu birçok turistin geldiğini belirtti.Yıldız, Sivas merkezde Kangal köpeği heykelinin yer almasının kendisini çok mutlu edeceğini sözlerine ekledi.