Kangal termik santrali bakan onayını bekliyor - Son Dakika

1 Ocak tarihinde faaliyetleri durdurulan Kangal Termik santralindeki iki ünite, yeniden hizmet vermek için bakan onayı bekliyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bacalarında uygun şartlarda filtre bulundurmayan termik santrallerin faaliyetleri durdurularak eksikliklerini gidermeleri istenmişti. Bu kapsamda Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan termik santraldeki 3 türbinden ikisi mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.



İki türbinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının ardından firma, bilirkişi uygunluk raporu almayı başardı. Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan uygunluk raporu ile termik santralin iki ünitesinde yeniden faaliyete başlayabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruldu. Faaliyete geçmek için bakanlıktan gelecek onay bekleniyor.



Cumhurbaşkanı talimat vermişti



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santrallere filtre takılması zorunluluğu için 1 Ocak 2020'ye kadar süre tanınmıştı. Bu kapsamda Sivas'ın Kangal ilçesinde linyit kaynaklarının elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla kurulan termik santral, filtresiz olduğu gerekçesi ile 1 Ocak tarihinde mühürlendi. Sivas'a 86 kilometre, Kangal ilçesine 25 kilometre mesafede olan santralin toplam kurulu gücü 457 MW olarak biliniyor. 486 kadrolu, 154 taşeron işçi olmak üzere 640 personelin çalıştığı santralde, ayrıca iki firmaya bağlı toplamda bin 226 kişi istihdam ediliyor.



Dünya standartları yakalandı



Santralde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarının ardından Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan denetimlerde, türbin bacalarında Avrupa standartlarının yakalandığına dikkat çekilerek, "Santrallerden çıkan SO2 emisyonunu düşürmek için Dünyada ıslak ve kuru baca gazı arıtma sistemi kullanılmaktadır. Ancak ıslak sistemlerin kurulum maliyeti yüksek olmasına rağmen işletim maliyetleri düşük olduğu için ıslak tip sistemler daha yaygın olarak tercih edilmektedir. Yapılan incelemede her iki santralde de çevre mevzuatı gereği olan SO2' emisyonunun düşürülebilmesi için yapım süresi 24-30 ay gibi bir süre alan ıslak FGD sistemi yapılıncaya kadar kuru tip DSI sisteminin kurulduğu anlaşılmaktadır. Tüm dünyada benzer DSI tesislerinde kullanıldığı gibi Kangal ve Soma termik santrallerinde de pülverize formda kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2-, sönmüş kireç) veya torona (sodyum bi karbonat) gaz kanallarına püskürtülmesi yöntemi ile çalışacak şekilde kurulmuştur. Ca(OH)2 ile SO2 'in reaksiyonu sonucu katı partikül formda kalsiyum sülfat (CaSO4) oluşmakta ve santraldan atık olarak atılmaktadır. Sonuç olarak Kangal ve Soma termik santrallarinde yapımı gerçekleştirilen DSI sistemleri tüm dünyada kullanılan BGA sistemlerinden birisi olup işletme maliyeti yüksek olmakla birlikte SO2 emisyonlarını çevre mevzuatının öngördüğü limitlere indirmekte kullanılabilecek nitelikte tesislerdir" denildi. - SİVAS