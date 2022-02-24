Kangal Ziraat Odası'ndan "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi" açıklaması - Son Dakika
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Kangal Ziraat Odası'ndan "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi" açıklaması

24.02.2022 15:09
Kangal Ziraat Odası'ndan "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi" açıklaması

Sivas'ın Kangal İlçesi Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi"nin genişletilmesi gerektiğini bildirdi.

Sivas'ın Kangal İlçesi Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi"nin genişletilmesi gerektiğini bildirdi.

Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, projeden az sayıda kişinin yararlandığını ileri sürerek, "Sivas'ta 3 bin 200 Kangal koyunu yetiştiricisi var ama projeden 198 üretici yararlanıyor." ifadesini kullandı.

Projenin genişletilerek geride kalan 3 bin yetiştiriciyi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Çoban, projelerin sürdürülebilir olması açısından üretici sayısının artırılması gerektiğini vurguladı.

Çoban, bunun için ilgililerle gerekli görüşmeleri yapacaklarını ifade etti.

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Ziraat Odası, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kangal Ziraat Odası'ndan 'Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi' açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kangal Ziraat Odası'ndan "Halk Elinde Kangal Akkaraman Koyunu Islahı Projesi" açıklaması - Son Dakika
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