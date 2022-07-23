Kangallar İsviçre'de gündem oldu, uzmanı iddiaları reddetti

İsviçre'de Kangal köpeğinin Yorkshire Terrier cinsi köpeği telef ettiği öne sürülmüş ve soruşturma başlatılmıştı, uzman kangal köpeği yetiştiricisi söz konusu olan köpeklerin Kangal ırkından olmadıklarını söyledi

SİVAS - İsviçre'de Kangal köpeğinin Yorkshire Terrier cinsi köpeği telef ettiği öne sürülmüş ve soruşturma başlatılmıştı, uzman kangal köpeği yetiştiricisi konuya açıklık getirdi.

İsviçre Alplerinde çiftçilik yapan bir kişi tarafından bölgeye getirilen Kangal, Yorkshire Terrier cinsi köpeği ağzında taşırken görüntülendi. Kangal tarafından telef edildiği öne sürülen köpeğin sahibi "Bunlar Alpler'e uygun hayvanlar değil" diyerek şikayetçi olmuş ve savcılık soruşturma başlatmıştı. Sivas'ta Uzman Kangal Köpeği Yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yıldız, konuyu değerlendirdi. Görüntüleri inceleyen Yıldız, Yorkshire Terrier cinsi köpeği telef eden köpeklerin Kangal ırkına ait olmadığını söyledi.

"Köpeği gördüğümüzde Kangal olmadığını anlıyoruz"

Yıldız, köpeğin Kangal olmadığını belirterek, "Bir Sivaslı olarak bunu duyduğumda çok üzüldüm. Kangal adı altında geçiyor fakat köpeği gördüğümüzde Kangal olmadığını anlıyoruz. Avrupa'da İsviçre'de, Fransa'da, Almanya'da ve belli ülkelerde Kangal adı altında giden çok köpekler var. Yani bunlar tür. Türler melezdir. Irk özelliğini taşımaz. Irk gen haritasını onu sabitleyemezsiniz. Sabitleyemediğiniz bir köpeği de Kangal olarak algılayıp veya onun ismini algı olarak o olumsuz konunun içine dahil etmek doğru değil" dedi.

"Bu konuda biraz muhakeme etmek lazım"

Yıldız, bu konuda biraz muhakeme edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Anladığım kadarıyla köpek İsviçre'de serbest gezerken Terrier bir köpeği yakalıyor ve boğma şekliyle öldürüyor. Bu doğru mu, doğru değil. Bugün melez bir köpeklerin yapabileceği bir şey mi? Tabii ki yapabilir. Konunun içinde azmettirme var mıdır? Mutlaka vardır. Bu konuda biraz muhakeme etmek lazım. Genellikle Kangal ırkının İsviçre'de ve dağlarında gezmemesi gerektiğiyle alakalı bir açıklama yapmak bir talihsizliktir. Köpeğin ölümü de çok büyük talihsizlik. Üzüldük. Ama bunu Kangal adına mal etmek çok doğru değil. Yakinen tanıdığım arkadaşlarımda da Yorkshire Terrierler vardır. Bunlar genelde azmettiricidir veya bulunduğu ortamda mevzu farklı gelişmiş olabilir. Nasıl gelişmiş olabilir? veya böyle bir saldırı eğilimin gerçeği nedir. Bu köpek onu azmettirdi mi? veya arada kemik mi var, et mi var, neyi paylaşamadı, neyi kıskandılar birbirlerinden böyle şekle giriştiler ve sonuç ölümle oldu. Terrierler; akıllı, zeki,yerinde duramayan ve sert hayvanlardır. Karşı taraf yüzde yüz kangal değil. Her ağzı burnu kafası kara olan bir köpeğin Kangal olarak nitelendirmek çok yanlış olur" ifadelerini kullandı.

"Kangal Kuzey Avrupa'da çok rahatlıkla hayatını idame ettirebilir"

Kangal'ın Kuzey Avrupa'da hayatını idame ettirebileceğine değinen Yıldız, "Bizim kadim miraslarımızın özünde; sahipkarlık vardır, zayıfa sahip çıkmak vardır. Özünde onu sevmek varadır ve onu korumak kollamak vardır. Kuzey Avrupa'da ağırlık çok rahatlıkla Kangal hayatını idame ettirebilir. Çünkü iklimler koşullar buraya çok uyumlu" diye konuştu.

"Arkadaşımıza buradan bir Kangal gönderelim"

Avrupa'da artık çobanlarda ve çiftçiler de Kangallarımıza karşı çok fazla talepte bulunuyorlar. Görüyorlar çok becerikli süratli, çevik. Sahipkar güçlü. Bu tür nitelikleri taşıyan hayvanlar bizim Kangallarımızdır. Adam üzgün halde. Sinirli haliyle de açıklamış olabilir ama arkadaşımıza buradan bir kangal gönderelim. Öz Kangal. Terier yerine Kangal beslesin. Ne kadar sevecen, onu ne kadar benimsediğini görsün. Kangalın ne tür nitelikler taşıdığını o da görmüş olacaktır" şeklinde konuştu.