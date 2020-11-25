Kangallara 'kurt kanı' maması - Son Dakika

Kangallara 'kurt kanı' maması

25.11.2020 13:43

- Kangallara 'kurt kanı' maması Uzmanı, Kış aylarında Kangalların 'Kurt Kanı' olarak da bilinen mamalar ile beslenmesi gerektiğini belirterek yemek artıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi Uzmanı, Kış aylarında Kangalların 'Kurt Kanı' olarak da bilinen mamalar ile beslenmesi...

- Kangallara 'kurt kanı' maması

Uzmanı, Kış aylarında Kangalların 'Kurt Kanı' olarak da bilinen mamalar ile beslenmesi gerektiğini belirterek yemek artıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi

SİVAS - Uzmanı, Kış aylarında Kangalların 'Kurt Kanı' olarak da bilinen mamalar ile beslenmesi gerektiğini belirterek yemek artıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın en zeki ve güçlü koruma köpekleri arasında ilk sıralarda yer alan Kangallar, havaların soğuması ile fiziksel ve zihinsel değişim sürecine girdi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile Kangal ırkının beslenme özellikleri de değişti.

Uzman Kangal Üreticisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, Sonbaharla birlikte Kangalların da değişim sürecine girdiklerini belirtip, "Kangal ırkımız Sonbahar ayında yaprak dökümü dönemine girer. Doğa kendini nasıl ayarlıyorsa Kangal ırkı ve doğada ki bütün canlılar hepsi de kendini bu döneme uyumlu hale getirir. Bu gün kangallarımızın en büyük özelliği soğuk karasal iklim hayvanları olmasıdır. Karasala yatkın bir yapıları, fizyolojileri anatomileri ve beden görüntüleri vardır. Tüy katmanları son derece sığdır ve güçlüdür. Bunun içerisinde en önemli tarafı içlerinde 38 dereceye kadar ısı dereceleri vardır. Bu çok önemli. Bunun içerisinde beslenme kültüründe sonbahar ayından itibaren kış aylarına yönelik yaparsanız ciddi bir başarı oranı yakalarsınız" dedi.

Kurt Kanı maması

Yıldız, Kış aylarında Kangalların fermente gıdalara ihtiyaç duyduğunu ifade edip, " Bunlar fermente gıdalar, profesyonel mamalara yönelmektir. Çünkü profesyonel mamalar içerisinde fermente edilmiş belli gıda kültürleri vardır. Doğada bir kurdun, çakalın, ayıların yaşamını düşünün. Bununla ilgili tüm gıda kültürlerini bir araya getirmiş, sentezlemişler ve bunu bir fermantasyona uğratmışlar. Daha sonra da hem hayvanın sağlığı açısından son derece önemli bir gıda oluşmuş, beslenme kaynağını yükseltmiş hem de protein ve demir oranını yükseltmiş belli kültüre sahip olan mama kültürünü hayvanlarımıza vermemiz lazım. Aldıkları gıdayla beraber performans adı altında bu hayvanların koşullandırıldıklarını düşünün. Burada biz gıdayla birlikte hayvanın sürdürülebilirliğini bekliyoruz" dedi.

Beslenme özellikleri insanlardan farklı

Yıldız, Kangalların beslenme özelliklerinin insanlardan farklı olduğunu, bu nedenle insanların tükettiği her gıdanın Kangallara verilmesinin doğru olmadığının altını çizerek, "Kangallar hangi gıdanın verildiği önemlidir. Bugün bunun içerisinde yoğunlaştırılmış salça, yoğunlaştırılmış yağ rafine yağlarından bahsediyorum. Bunun içerisinde neler var buna da bakmak lazım. Yani bu şu anlama gelir. Bunu ben çok doğru bulmuyorum. Deri döküntüsü oluşturabilir. Kaynak olarak alması gereken, metabolik olarak çok ters bir gıdayla da karşı karşıya gelebilir. Zaten soğukta hayvan belki de yeme ihtiyacı ve dürtüsü duyacaktır buna. Dolayısıyla evde hazırlanan insanlarla ortak yenilen gıdaların çok verilmesine biz bir üretici olarak karşıyız. Çünkü baharat oranı tuz oranı, rafine yağlar bunlar hayvanlara kesinlikle terstir" dedi.

Yaşlı Kangallara dikkat

Yıldız, yaşlı Kangalların beslenme özelliklerine değinerek, "Yaşlı kangallarımızın bir sağlık sorunu var mı diye bir veterinere hekime götürüp tedavi yöntemlerine bakmamız lazım. Neye ihtiyaç duyduğunu saptamalıyız. Yaşı ne kadar arttıysa neye destek alması ihtiyacı artıyor, bunları mutlaka bizim keşfetmemiz gerekiyor. Bunun dışında alabileceğimiz en profesyonel destek yaşlı kangallarla ilgili çok güzel protein içerikli, beslenme kaynakları yüksek olan mama preparatları var. Et kaynatıp bunlarla harmanlayıp onların hareketliliğini, ısı yalıtımlarını fazlasıyla oluşturmak için mutlaka bu kaynaktan faydalanmasını sağlayacağız" dedi.

Yavru Kangallar için anne sütü önemli

Yıldız, insanlarda olduğu gibi Kangallarda da anne sütünün önemli olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi. "Genç hayvanlar zaten daha ritmik daha dinamik daha hareketli olduğu için bunlara daha standart bir mama konsepti hazırlanabilir. Kendini her türlü hareketlilikle sıcak tutacak yapıya sahiptir. Öbür taraftan baktığımızda küçük bebeklerin annelerinin yanındayken annelerini son derece iyi besleyip bebeklerin alacağı anne sütünde çok faydaları vitaminler vardır. Bunların adı altından çok geliştirilmiş mamalar vardır. Sütlerini geliştirecek, yavruların yalıtımını artıracak, ısı dengesini oluşturacak.

Kangallara 'kurt kanı' maması
Kangallara 'kurt kanı' maması
Kangallara 'kurt kanı' maması
Kangallara 'kurt kanı' maması

Hüseyin Yıldız, Sonbahar, Kangal, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kangallara 'kurt kanı' maması - Son Dakika


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