Kangalların beslenme tarzı karakterlerini etkiliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kangalların beslenme tarzı karakterlerini etkiliyor - Son Dakika

Kangalların beslenme tarzı karakterlerini etkiliyor

6 saat önce

Uzman Kangal yetiştiricisi ve Kangal eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangalların beslenme tarzlarının karakterlerini etkilediğini söyledi.

Kangalların beslenme tarzı karakterlerini etkiliyor, System.String[]

Uzman Kangal yetiştiricisi ve Kangal eğitmeni Hüseyin Yıldız, Kangalların beslenme tarzlarının karakterlerini etkilediğini söyledi.


Türkiye'de Sibirya iklim şartlarının gözlendiği 2 bin rakımlı Sivas'ın Meraküm mevkisinde Kangal yetiştiriciliği ve eğitmenliği yapan Hüseyin Yıldız, Kangallarda beslenme tarzının karakterleri ile doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Kangalların, Kurtlar ile benzer özellikler taşıdığının altını çizen Yıldız, "Kangallar, Kurtlar ile yaşam özdeştirmesini tamamen aynı hatta buluşturmuş bir türdür. İkisi de doğal seleksiyondur. Aralarındaki tek fark biri vahşi diğeri ise insan kaynağından beslenen bir ırk olmasıdır. Kangallar, Kurtların benzer özelliklerini taşırlar. Kurtlarda, Kangalların benzer özelliklerini taşırlar. Psikolojik, anatomik ve fizyolojik olarak her yönüyle benzer olduklarını görürsünüz. İkisi de karasal iklim hayvanıdır. İkisininde doğal yaşam alanları kesişir" dedi.


Doğaya salınan Kangal, 1-2 ay içinde Kurtlaşır


Yıldız, doğaya salınan bir Kangal'ın 1-2 ay içerisinde Kurtlara benzer fiziksel ve psikolojik özellikler geliştireceğini ifade edip, "Bugün bir Kangalı yaban hayatının içerisine salın, 1-2 ay dışarıda kalsın, insan eli dokunmasın aynen bir kurt gibi görürsünüz onu. Kurdun aynı davranışlarını ve yapısını taşıdığını görürsünüz. Kurtlar gibi kendi yaşam stratejisini oluşturduğunu ve kaynağından beslenme kültürü geliştirerek, Kurtlardan farklı bir şekilde beslenmediklerini görürsünüz. Telefcilik ve yırtıcılığın başladığını görürsünüz. Bu içsel bir güdüdür" dedi.


Kangallar etle beslenmesi


Yıldız, Kangalların beslenmesinde etin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi. "Bir Kangal ağırlıkla proteinle beslenmek zorundadır. Olmazsa olmazı ettir. Siz bu hayvanı sadece evde yediğimiz yemeklerin artıkları ile beslerseniz sınıfta bırakırsınız. Alabileceği hiçbir şeyi alamaz. Ancak eti ve diğer katkıları ile bir kurt gibi beslerseniz mobilize etmeyi başarırsınız. Doğal yaşam alanından alıp deniz seviyesine indirirseniz beslenme alışkanlığını da bozarsınız. Deniz seviyesinde ve ılıman iklimlerde daha hafif beslemeniz gerekecektir. Hafif haşlanmış et gibi. Doğan yaşam alanı olan soğuk iklimde onu çorba ile sebze ile beslemeye kalkarsanız, onun karakterini bozar, değersizleştirirsiniz. Kangalın olmazsa olması ettir" - SİVAS

Hüseyin Yıldız, Türkiye, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:30 Kaynak: İHA
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