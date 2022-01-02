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Kangalların koyunlara saldırdığı an, vatandaş tarafından görüntülendi - Son Dakika

Kangalların koyunlara saldırdığı an, vatandaş tarafından görüntülendi

02.01.2022 17:43

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, Sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntüleri çeken vatandaş, "Kangallar neden koyuna saldırdı?" diye sorarken, sosyal medya kullanıcıları, koyunda kurt kokusu olabileceğini, bu durumun ise kangalları saldırgan hale getireceğini belirtti.

Sosyal medyada hayvanlarla ilgili yapılan ilginç paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Sürüden ayrılan koyun ile kangallar arasındaki boğuşmayı gören bir vatandaş, hemen cep telefonuna sarıldı. Ancak normal zamanda koyunları koruması beklenen kangalın, bu sefer hayvana saldırdığı görüldü.

SALDIRMASININ NEDENİNİ SORDU

Videoyu çeken vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, "Kangallar neden koyuna saldırıyor?" şeklinde bir soru yöneltti. Söz konusu videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

"KURT KOKUSU OLDUĞU İÇİN SALDIRIYOR"

Konuyla ilgilenen sosyal medya kullanıcıları, kangalların koyuna saldırmasının iki nedeni olabileceğini belirtti. Bu nedenlerden biri, koyunun başka sürünün koyunu olması diğeri ise koyunda kurdun kokusunun kalması. Bu iki durumun da kangalları saldırganlaştırdığı ifade edildi.

YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Evet doğrudur başka sürüden ve kurt tilki kokusu tarihte görülmemiş birşey ihtimaller arasında koyun kurdun yada tilkinin yattığı yerden idrar bulaşmış olabildiği açıklaması zor olay sahibi dur demeden yabancı insanı Bile kovalar Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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