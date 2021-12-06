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KANGREN SONUCU KESİLEN İKİ BACAĞINA RAĞMEN YAŞAMA TUTUNDU - Son Dakika

KANGREN SONUCU KESİLEN İKİ BACAĞINA RAĞMEN YAŞAMA TUTUNDU

06.12.2021 10:55

ANTALYA'da yaşayan Mehmet Ali Hamarat (63), anne ve babasının kan uyuşmazlığı nedeniyle ortaya çıkan kangren sonucu iki bacağını kaybetti.

ANTALYA'da yaşayan Mehmet Ali Hamarat (63), anne ve babasının kan uyuşmazlığı nedeniyle ortaya çıkan kangren sonucu iki bacağını kaybetti. Hamarat, 'Hiç böyle bir şeyi düşünmemiştim. İnşaatta çalışıyordum. Yürümeyi çok seviyordum, kilometrelerce yürüyordum dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan ve 2006 yılına kadar inşaat işçiliğiyle geçimini sağlayan Mehmet Ali Hamarat, bacaklarında rahatsızlıklar başlayınca işini bırakmak zorunda kaldı. Kontrole giden Hamarat'ın, anne ve babasının kan uyuşmazlığı dolayısıyla bacaklarındaki rahatsızlıktan dolayı belden aşağısı tutmaz hale geldi. Mehmet Ali Hamarat, yürüyemediği için uzun süre dizlerinin üzerinde sürünerek yaşamına devam etti.

Bacaklarındaki rahatsızlık devam eden Hamarat'ın, yapılan kontroller sonucu kangren olduğu ortaya çıktı. 2013 yılında sol bacağı kesilen Hamarat, yaşamına tekerlekli sandalye ile devam etmeye başladı. Hastalıktan kurtulamayan Hamarat'ın sağ bacağı da 2017 yılında kesildi. Sonrasında kendi başına hiçbir iş yapamayan Hamarat, tuvalete gitmek için dahi eşine ihtiyaç duyar hale geldi.

Hamarat, aldığı 1000 lira maaşla yaşamını idame ettirmeye çalışırken kirada oturduğu evin satışa çıkmasıyla sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Akülü sandalyesine uygun yaşayabileceği bir ev bulamayan Hamarat ile eşi Ayşe Hamarat, Antalya Yardımlaşma Platformu üyelerinin desteğiyle yeni evlerine taşındı. Başına gelenlerden dolayı sitem etmediğini söyleyen Hamarat'ın tek isteği ise kendisini görenlerin yadırgayarak bakmaması.

Rahatsızlığı öncesinde inşaatta çalışarak geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Ali Hamarat, 'Hiç böyle bir şeyi düşünmemiştim. Düşünmeyenlere de ibret olsun. Her zaman hayat böyle değil. Ben şikayetçi değilim. Varken kıymet bilmek çok iyi bir şey. Yürümeyi çok seviyordum, kilometrelerce yürüyordum. Engelli olanlara engel olmasınlar. Trafikte, sokakta bizleri hor görenlere söyleyecek bir şey bulamıyorum dedi.

Herhangi bir yere gittiğinde engellerle karşılaştığını söyleyen Hamarat, 'Markete gittiğim zaman istediğim şeye uzanamıyorum. İnip çıkarken birine ihtiyaç duyuyorum. Çok şükür yaşama sevincimi kaybetmedim, isyankar da olmadım. Arabama tek başıma binemiyorum. İllaki birileri kollarımdan tutup bindirmesi lazım. Hastalık çok kötü bir şey. Kangren olma sebeplerimden birisi de dizlerimin üzerinde sürünmekti diye konuştu.

Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, 'Platform olarak iki bacağını kaybeden Mehmet Ali amcamızın evini taşıyoruz. Ev sahibinin evi satması nedeniyle evden çıkmak zorunda olduğunu duyduk. Kendisine bir ev arayışına girdik ve uygun ev bulduk. Evin merdivenlerine kolay girip çıkabilmesi için rampa yaptırdık diye konuştu.

KANGREN SONUCU KESİLEN İKİ BACAĞINA RAĞMEN YAŞAMA TUTUNDU
KANGREN SONUCU KESİLEN İKİ BACAĞINA RAĞMEN YAŞAMA TUTUNDU
KANGREN SONUCU KESİLEN İKİ BACAĞINA RAĞMEN YAŞAMA TUTUNDU
KANGREN SONUCU KESİLEN İKİ BACAĞINA RAĞMEN YAŞAMA TUTUNDU

Antalya, İnşaat, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KANGREN SONUCU KESİLEN İKİ BACAĞINA RAĞMEN YAŞAMA TUTUNDU - Son Dakika


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