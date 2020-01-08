Kanguru Adası'nın üçte biri yangınlarla kül oldu: Kurtarılan hayvanlar tedavi altında - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kanguru Adası'nın üçte biri yangınlarla kül oldu: Kurtarılan hayvanlar tedavi altında - Son Dakika Dünya

Kanguru Adası'nın üçte biri yangınlarla kül oldu: Kurtarılan hayvanlar tedavi altında

6 saat önce

Avustralya kıtasını kasıp kavuran orman yangınlar ülkedeki doğal hayatın da felaketi oldu. Yüz milyonlarca hayvanın yangınlarda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra çiftliklerde tutulan binlerce hayvan da yangınlar ve duman sebebiyle öldü.

Kanguru Adası'nın üçte biri yangınlarla kül oldu: Kurtarılan hayvanlar tedavi altında, System.String[]

Avustralya kıtasını kasıp kavuran orman yangınlar ülkedeki doğal hayatın da felaketi oldu. Yüz milyonlarca hayvanın yangınlarda can verdiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra insanoğlu tarafından çiftliklerde tutulan binlerce çiftlik hayvanı da yangınlar ve duman sebebiyle öldü.


Görüntüler Kangroo Adası'ndaki Vahşi Hayat Parkı'ndan. Avustralya ordusundan Yüzbaşı Garnett Hall, kurtarılabilen az sayıdaki vahşi hayvanın yaralarının tedavi edilmesine yardımcı oluyor. Hall "Buradaki manzara korkunç. Maalesef çok sayıda vahşi hayvan ve çiftlik hayvanı yangınlardan etkilenmiş durumda." diyor.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:04 
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