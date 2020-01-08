Kanguru Adası'nın üçte biri yangınlarla kül oldu: Kurtarılan hayvanlar tedavi altında

Avustralya kıtasını kasıp kavuran orman yangınlar ülkedeki doğal hayatın da felaketi oldu. Yüz milyonlarca hayvanın yangınlarda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra çiftliklerde tutulan binlerce hayvan da yangınlar ve duman sebebiyle öldü. View on euronews