'Kanguru bakımı' yöntemiyle 'Diren'di-Henüz 25 haftalıkken 700 gram olarak dünyaya gelen 'Diren' bebek 85 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayata tutundu. Anne : "Aklımızda Demirhan ismi zaten vardı. Hastane sürecinde babası güçlü kuvvetli olsun diye 'Diren' adını da koymak istedi. İsminin hakkını verdi ve direndi" diye konuştu.İZMİR - İzmir 'de yaşayan öğretmen çiftin henüz 25 haftalıkken sadece 700 gram ve 31,5 santimetre olarak dünyaya gelen Diren Demirhan bebek, tam 85 gün yaşam mücadelesi verdi. Ailesi, ilk bebeklerinin hayata sımsıkı sarılması için isminin önüne Diren adını koydu. Erken doğum nedeniyle anne ve bebek arasında kopan bağ ise 'kanguru bakımı' yöntemiyle yeniden kuruldu. Diren Demirhan bebek, doğumunun birinci haftasından taburcu olana dek her gün belirli aralıklarla annenin göğsüne yatırıldı.İzmir'de yaşayan öğretmen çift Tuba ve Ali Biçim 'in ilk bebekleri, 25 haftalıkken 700 gram ve 31,5 santimetre olarak dünyaya geldi. Özel bir hastanenin yeni doğan servisinde 85 gün boyunca yaşam mücadelesi veren parmak bebek, 2,5 kilo ve 45 santimetre olarak hastaneden taburcu oldu. Bebeklerinin hayata tutunması için sabırla bekleyen çift, oğullarının zorlu mücadeleyi kazanması için daha önce karar verdikleri Demirhan isminin önüne Diren'i de ekledi. Diren Demirhan Biçim'in doktoru Neonatoloji-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin İşcan, erken doğum nedeniyle anne ve bebek arasında kopan bağı, 'kanguru bakımı' yöntemiyle yeniden kurduklarını belirtti. Buna göre, kuvözde olan bebek her gün belli aralıklarla annenin göğsüne yatırıldı ve ten tene temasla anne ve bebek arasında hem fiziksel hem de duygusal bağ yeniden oluşturuldu.Bebeklerinin taburcu olmasıyla büyük mutluluk yaşadığı gözlenen anne Tuba Biçim (31), "Diren Demirhan çok küçük doğdu. Süreç çok uzun geçti ama bizi üzmedi. Doktorumuz hep bebeğimizin emin adımlarla ilerlediğini söyledi. 3 ay boyunca sabrettik. Oğlumuz, anne karnında geçirmesi gereken süreyi dışarıda tamamladı. Şimdi çok şükür taburcu oluyoruz. Doktorlar, hemşireler hep olumluydu. Onların olumlu olması bizi de motive etti. Bitti gitti diye bakıyoruz. Bu süreçte kendimizi oyaladık. Evi boyadık, oğlumuzun odası hazırladık. Şimdi yatağı hazır. Eve götürüp yatağına yatıracağız" dedi."İsminin hakkını verdi ve direndi"Oğullarına Demirhan ismini koymayı zaten düşündüklerini belirten anne, "Aklımızda Demirhan ismi zaten vardı. Hastane sürecinde babası güçlü kuvvetli olsun diye 'Diren' adını da koymak istedi. İsminin hakkını verdi ve direndi" diye konuştu.Tuba Biçim, prematüre bebeğe sahip ailelerin umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini, bu süreçte anne ve bebek arasındaki bağın çok önemli olduğunu söyledi.Baba Ali Biçim ise "Bu süreçte eşimin çok büyük sıkıntıları oldu ama atlattık. İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bu iş inançla, bakımla ve ilgiyle oluyor. Benim tek hayalim çocuğumuzun mutlu, iyi bir insan olması. Diren ismi hesapta yoktu ama bebeğimizin direnmesini istedik ve adını Diren koyduk" ifadelerini kullandı."Anne ve bebek ten tene temas ediyorlar"Diren Demirhan Biçim'in doktoru Neonatoloji-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin İşcan, bebeğin sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:"Diren Demirhan'ın öyküsü, aslında 23. gebelik haftasında başladı. Anne erken doğum tehdidiyle 23. haftasında kadın doğum servisimize yatırıldı ve sıkı bir yatak istirahati ile beraber doğumu durdurmak için çeşitli tedaviler uygulandı. Anne karnında geçirilen her bir gün, bebeğin yaşama tutunma umudunu artırır. Bu amaçla mümkün olduğu kadar doğumu ertelemeye çalıştık. Aynı zamanda bebeğin akciğerlerini hayata hazırlamak için geliştirici tedaviler uyguladık. 25. haftaya kadar doğum durdurulabildi ve bebek 25. haftada 700 gram olarak doğdu. Organlarının gelişimi yeterli olmadığı için bir takım sorunları oldu. Bir hafta boyunca solunum cihazına bağlı olarak yaşadı. Bu süreçte kalp damarları arasındaki açıklık, ilaç tedavisi ile giderildi. 85 gün çok uzun bir süreçti. Anne bebek arasındaki bağ erkenden kopmuştu. Bunu tekrar tahsis etmek için özel bir bakım uyguladık. Buna 'kanguru bakımı' diyoruz. Bu yöntemde anne ve bebek ten tene temas ediyorlar. Bu şekilde bebek gelişimini hızlandırmaya çalışıyoruz. Anne ve bebek arasındaki bağ, erken doğumda kopuyor. Bu süreçte onların hem duygusal hem fiziksel birlikteliklerini sağlamak için bebek annenin göğsüne ten tene temasla yatırılıyor ve bu, gün be gün devam ediyor. Bu yöntem, mümkün olan en erken zamanda başlıyor. Diren Demirhan bebekte bu uygulama birinci haftada başladı ve son güne kadar yapıldı. Sonuçta mutluyuz. Demirhan bebek eve sağlıklı gidiyor."