Son Dakika Haberleri: Kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi
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Kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi

1 saat önce

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı, gece saatlerinde yöre halkı tarafından görüntülendi.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresine benzerliği nedeniyle karıştırılan Arap tavşanı, gece saatlerinde yöre halkı tarafından görüntülendi.

Çağlayan beldesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Necdet Anlar, gece saatlerinde yaylaya hayvanlarının yanına aracıyla giderken yolda gördüğü canlı dikkatini çekti. İlk başta korkarak gördüğü hayvana yaklaşan Anlar ve yanındaki arkadaşı, tehlikeli olmadığını görünce daha yakından cep telefonlarıyla görüntü almaya başladı. Necdet Anlar, çok sevimli buldukları ve kuyruk kısmındaki ilginç yapısı nedeniyle dokunarak sevdikleri hayvanla daha önce hiç karşılaşmadıklarını ifade ederek, "Bu canlının kulakları tavşana benziyor, hareket şekli ise kanguruyu andırıyor" dedi.

Daha önceki yıllarda da Tunceli ve Elazığ'da birkaç kez görülüp Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi diye haberlere konu olan canlının aslında Arap tavşanı olduğu kaydedildi. Su içmeyerek doğada kalabilen ender hayvanlardan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Arap tavşanı ise Orta Anadolu Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi ovaları ile Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülüyor. Arap tavşanının nesli henüz tükenme tehlikesi altında değil. Bu tür de IUCN tarafından "asgari endişe" kategorisinde sınıflandırılmış durumda.

(İHA)

Kanguru faresine benzeyen Arap tavşanı görüntülendi

Erzincan, Çağlayan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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