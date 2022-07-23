Kani Beko: "Köylüyü Mağdur Eden Bütünşehir Yasası Geri Çekilmeli" - Son Dakika
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Kani Beko: "Köylüyü Mağdur Eden Bütünşehir Yasası Geri Çekilmeli"

23.07.2022 11:20
Kani Beko: "Köylüyü Mağdur Eden Bütünşehir Yasası Geri Çekilmeli"

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 2014 yılından itibaren yürürlüğe konulan Bütünşehir Yasası'ndan vazgeçilmesi için hükümete çağrı yaptı. Beko, “Yasanın geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürmeye çalışan köylüleri mağdur ettiği açıktır. Bu yasanın yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi ülke tarım ve hayvancılığına yeniden bir ivme kazandıracaktır. Köylüyü mağdur eden yasa derhal geri çekilmelidir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, 2014 yılından itibaren yürürlüğe konulan Bütünşehir Yasası'ndan vazgeçilmesi için hükümete çağrı yaptı. Beko, "Yasanın geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürmeye çalışan köylüleri mağdur ettiği açıktır. Bu yasanın yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi ülke tarım ve hayvancılığına yeniden bir ivme kazandıracaktır. Köylüyü mağdur eden yasa derhal geri çekilmelidir" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Bütünşehir Yasası ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye iki ayrı soru önergesi verdi. Yazılı bir açıklama yapan Beko, Bütünşehir Yasası ile köy statüsünden çıkıp mahalle olan köylerde tarım ve hayvancılığın artan vergilerden dolayı yapılamadığını, verimli tarım arazilerinin arsaya dönüşmesi ile tarıma büyük zarar verildiğini vurguladı.

"TARLALARI EKEMİYORLAR"

Türkiye'de 2014 yılında yapılan yerel seçimler sonrası uygulamaya konulan Bütünşehir Yasası ile 14 ilde yeni büyükşehir ve bu şehirler bünyesinde 25 yeni ilçe kurulduğunu belirten Beko şu açıklamayı yaptı:

"Bu değişikliklerle il mülki sınırları aynı zamanda büyükşehir belediyelerinin de sınırı olmuştur. Büyükşehire dönüşen illerde il özel idare müdürlükleri kapatılmış, köy ve kasabalar ise mahallelere dönüştürülerek mevcut tüzel kişilikleri ortadan kaldırılmıştır. Bu şekilde büyükşehir statüsündeki illerde sadece büyükşehir belediyesi ve bağlı ilçe belediyeleri kalmıştır. Bu durumun sonucunda ise Bütünşehir Yasası'ndan sonra mahalle olan köylerde köylülerin tarlalarını ekemedikleri, ektiklerinde ise ürünün getirisinden daha fazla vergi vermek zorunda kaldıkları görülmüştür. İlgili yasanın geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürmeye çalışan köylüleri mağdur ettiği açıktır. Bu yasanın yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi ülke tarım ve hayvancılığına yeniden bir ivme kazandıracaktır. Bütünşehir Yasası derhal geri çekilmelidir."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Togo Cumhuriyeti, Kani Beko, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kani Beko: 'Köylüyü Mağdur Eden Bütünşehir Yasası Geri Çekilmeli' - Son Dakika

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