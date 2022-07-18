Kani Beko: Ölüm Gemisinin İzmir'e Gelmesini İstemiyoruz - Son Dakika
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Kani Beko: Ölüm Gemisinin İzmir'e Gelmesini İstemiyoruz

18.07.2022 13:10
Kani Beko: Ölüm Gemisinin İzmir'e Gelmesini İstemiyoruz

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko; Brezilya donanmasına ait ve içinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen uçak gemisi NAe São Paulo’nun söküm için İzmir Aliağa’ya gelmesine onay verilmesine tepki gösterdi. Beko, "Bu asbest bombasının, ölüm gemisinin İzmir’e gelmesini istemiyoruz, bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko; Brezilya donanmasına ait ve içinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen uçak gemisi NAe São Paulo'nun söküm için İzmir Aliağa'ya gelmesine onay verilmesine tepki gösterdi. Beko, "Bu asbest bombasının, ölüm gemisinin İzmir'e gelmesini istemiyoruz, bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Brezilya donanmasına ait ve içinde 600 ton asbest barındırdığı iddia edilen uçak gemisi NAe São Paulo'nun söküm için İzmir Aliağa'ya gelmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Beko, "asbest bombası" olarak tanımladığı geminin Türkiye'ye geleceğine yönelik tartışmaları geçen yıl TBMM gündemine taşıdığını anımsattı.

Beko, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ise soru önergesine verdiği yanıtta "NAe São Paulo" isimli geminin notifikasyon (ön bildirim) başvurusu yapmadığını, uygunluğu görülmeyen gemilerin kabul edilmediğini, gemi söküm işlerinin tüm aşamalarının Türkiye'deki ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Avrupa standartlarında yapıldığını anlattığını aktardı.

Ancak tüm bunlara rağmen bakanlığın geminin Aliağa'ya gelmesine Mayıs 2022'de izin verdiğini vurgulayan Beko, İzmir'in ve tüm Türkiye'nin endişeli olduğunu dile getirdi.

Kani Beko, açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Asbest kullanımının kansere yol açtığı bilinmektedir. Uzmanlar, insan vücudundaki etkilerinin ortalama 10 yıl sonra ortaya çıktığını, akciğerlerde zamanla nasırlaşma yaptığını, zarlarında kireçleme yaptığını, nefes alabilme kapasitesini ortadan kaldırdığını ve sonunda solunum yetmezliği ve ölüme neden olduğunu anlatıyor. Bir süre önce Kuito isimli tehlikeli atık barındıran bir geminin yine Aliağa'da yer alan tesislerde söküldüğü bilgisi de kamuoyuna yansımıştı. Sırf iktisadi kaygılarla ülkeyi, insanını ve doğasını riske atan uygulamaların hayata geçirilmesinin yaratacağı büyük ölçekli sorunlar yanında Türkiye'nin doğanın korunması yolunda etik sorumluluklarını da göz ardı eden yönü hatırda tutulmalıdır. Ülkede yaşayan insanların ve canlıların güvenliği ve sağlığı açısından oldukça riskli bir duruma yol açabileceği açık olan bu gemi söküm işleminin, ülke itibarını da tehdit eder niteliğinden ötürü şeffaf bir süreç işletilerek ele alınması sorumluluğu ilgili kamu kurumlarının üzerindedir. Bu asbest bombasının, ölüm gemisinin İzmir'e gelmesini istemiyoruz, bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz."

"İŞÇİLERİN ÖLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!"

Bölgede ölümlerin arttığını da belirten Beko, "Kirletici malzemenin işlenmesinin sonucu olarak uzun zamandır işçilerin ve yaşayanların öldüğü ya da hastalandığı bölgede yaşayanların gözlemlediği bir olgudur. Bölge halkı ve bölgede çalışanlar arasında kanser olma oranlarının ortalamalardan oldukça yüksek olduğuna ve bu durumun kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığına dair iddialar sıklıkla gündeme gelmektedir. Tüm prosedürleri uydurulsa bile işçilerin sağlığı, ölmemesi için gerçekten önlemlerin alınmasının peşini bırakmayacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

Kani Beko, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kani Beko: Ölüm Gemisinin İzmir'e Gelmesini İstemiyoruz - Son Dakika

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