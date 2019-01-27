Son Dakika Haberleri: Kanınızı Donduracak 3 Gizemli Olay

Kanınızı Donduracak 3 Gizemli Olay

1 saat önce

Eilean Mor Deniz Feneri Bekçilerinin Gizemi1900 yılında İskoçya kıyılarındaki küçük bir ada alan eliean morun üstünde bir deniz feneri bulunuyordu.

Eilean Mor Deniz Feneri Bekçilerinin Gizemi

1900 yılında İskoçya kıyılarındaki küçük bir ada alan eliean morun üstünde bir deniz feneri bulunuyordu.

Bu deniz fenerinde ise 3 bekçi bulunuyordu.

Bu bekçiler bir gece aniden ortadan kayboldular ve arkalarında ise herhangi bir not bırakmadılar Eilean mor'da yaşanan bu olay 2019 itibariyle 119 yıldır çözülemeyen gizemli bir kayboluştur.

Olayın detayları ise şu şekildedir;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:40 Kaynak: Youtube

Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Genel
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