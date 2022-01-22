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Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı, İstinaf 9 yıllık hapis cezasını onadı - Son Dakika

Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı, İstinaf 9 yıllık hapis cezasını onadı

22.01.2022 12:46

Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı, İstinaf 9 yıllık hapis cezasını onadı Zeytinburnu'nda eşini silahla vuran zanlıya verilen 9 yıllık hapis onandı Cezayı az bulan Nurtaç Canan, kararı Yargıtay'a taşıyacak Zeytinburnu'nda boşanmak istediği eşi tarafından silahla 5 el ateş...

Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı, İstinaf 9 yıllık hapis cezasını onadı

Zeytinburnu'nda eşini silahla vuran zanlıya verilen 9 yıllık hapis onandı

Cezayı az bulan Nurtaç Canan, kararı Yargıtay'a taşıyacak

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda boşanmak istediği eşi tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere " Beni Ragıp vurdu" yazan Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada, eş Ragıp Canan'ın aldığı 9 yıl hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Cezayı az bulunan Nurtaç Canan'ın kararı Yargıtay'a taşıyacağı öğrenildi.

Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020 günü gece saatlerinde Nurtaç Canan eşi Ragıp Canan tarafından ayrılmak istediği gerekçesiyle bacaklarından vurularak ağır yaralanmıştı. Öleceğini düşünen yaralı kadın kendi kanıyla yere "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" yazmıştı. Eşini silah ile yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ragıp Canan oğlunu arayarak 'anneni dövdüm git bir bak' demişti. Olayın yaşandığı eve gelen çocuk, annesini kanlar içinde görerek sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istemişti. Yaralı kadın hastaneye sevk edilirken, Ragıp Canan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ragıp Canan'ın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu sanık Ragıp Canan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' suçlarından delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedilirken, 'eşi kasten silahla yaralama' suçundan 9 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Kararın ardından Nurtaç Canan gözyaşlarına boğularak "Benim iltica etmekten başka şansım kalmadı. Bu adam potansiyel tehlike. Onun ağır bir ceza alması için benim ölmem gerekiyormuş. Şimdi benim özgürlüğümü kısıtladılar ama onu özgür bırakacaklar. Ben Allah'a sığınıyorum" şeklinde tepki göstermişti.

Davanın tarafları kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirterek tarafların yaptığı başvurusunun esastan reddine karar verdi.

İstinaf başvurusunun reddedilmesiyle Ragıp Canan hakkında verilen 9 yıl hapis cezası onanmış olurken Nurtaç Canan'ın kararı Yargıtay'a taşıyacağı öğrenildi.

Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı, İstinaf 9 yıllık hapis cezasını onadı
Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı, İstinaf 9 yıllık hapis cezasını onadı
Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı, İstinaf 9 yıllık hapis cezasını onadı

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İstinaf Mahkemesi, Zeytinburnu, Yargıtay, Haziran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı, İstinaf 9 yıllık hapis cezasını onadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı, İstinaf 9 yıllık hapis cezasını onadı - Son Dakika
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