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Son Dakika Güncel KANKA Derneği'nden Melikgazi Belediyesi'ne Teşekkür

KANKA Derneği'nden Melikgazi Belediyesi'ne Teşekkür

6 saat önce

Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü ile yönetimi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

KANKA Derneği'nden Melikgazi Belediyesi'ne Teşekkür, System.String[]

Kansere Karşı Birlikte Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü ile yönetimi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında ziyaret etti.


Sergilemiş olduğunu başarı çalışmaları ile övünç kaynağı olan Kansere Karşı Birlikte Derneği'nin kısa sürede toplumda yer edindiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Melikgazi Belediyesi olarak toplumsal sorumluluk ve kişi sağlığına verdiğimiz önemi her alanda söylüyoruz. Bu amaçla sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda her türlü maddi ve manevi desteğimiz devam edecektir." dedi.


KANKA'nın yeni olmasına karşın kamuoyunda haklı yerini aldığını belirten Dernek Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, "Kanser nedir, tedavisi, kansere karşı önlem almak gibi etkinlikler düzenledik. Halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle sağlık konusunda öncü ve desteklerini esirgemeyen Melikgazi Belediyesi ile ortak projeler gerçekleştireceğiz." diye belirtti.


KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na dernek çalışmalarına ve etkinliklerine destek oldukları için teşekkür ettiklerini belirtti. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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