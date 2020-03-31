"Kanka Polis" maskotundan çocuklara "evde kal" mesajı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, "Kanka Polis" maskotuyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çocuklara "Evde kal" çağrısında bulunuldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce anaokulu öğrencilerine yönelik faaliyetlerde yer alan "Kanka Polis" maskotu, yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde de çocuklar için harekete geçti.

Siirt Foto Film Büro Amirliğinde görevli polis memurlarınca hazırlanan klipte, Kovid-19'a karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

Siperlik maske takarak dezenfektan kullanan "Kanka Polis", çocuklar başta olmak üzere herkese seslenerek şunları kaydetti:

"Malumunuz zor günler geçiriyoruz. Evde kalıp kişisel hijyenimize özen gösterip sosyal mesafemizi her zaman korumalıyız. Bu arada evde bol bol kitap okumayı da unutmayalım. Bu zor günleri hep birlikte başaracağız."

Sosyal medyada ilgi gören klip, Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından da paylaşıldı.