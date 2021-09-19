Kanlar içinde kalan Merih Demiral, bir de sarı kart gördü! Milli futbolcumuzdan isyan

Atalanta'nın, Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan Merih, maçın hakemine rakip futbolcunun atılması için itirazda bulundu. Ancak Merih, sarı kartla cezalandırıldı.
Merih'in açılan kaşına dikiş açıldı. 23 yaşındaki futbolcumuz ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Merih Demiral, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Dikiş atılan kaşını paylaşan Merih Demiral, "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.
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