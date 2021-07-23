Kanlar içindeki adamı komşuları fark etti! Belediye aşçısı, apartmanın terasında ölü bulundu - Son Dakika

Çıkınlar mahallesi İkmal sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar apartmanın girişindeki terasta kanlar içinde hareketsiz yatan birisinin olduğunu fark etti.

EKİPLERE İHBAR VERİLDİ

Terasa inen vatandaşlar yerde yatan kişinin apartmanın son katında yaşayan komşuları Dursun Gülen olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bolu Belediyesi'nde aşçı olarak çalışan Dursun Gülen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülen'in durumunu öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Apartmanın çatı kısmındaki oluğu tamir etmek istediği sırada düştüğü tahmin edilen Gülen cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.