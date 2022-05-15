Kanlı Ay Tutulması: 16 Mayıs - Son Dakika
Üye Girişi

Kanlı Ay Tutulması: 16 Mayıs

15.05.2022 16:49
Kanlı Ay Tutulması: 16 Mayıs

Eklips sezonu sürecinde Ay bize yaklaşıyor.

Eklips sezonu sürecinde Ay bize yaklaşıyor. 30 Nisan günü yaşanan Güneş tutulmasından iki hafta sonra bir saatten fazla sürmesi beklenen Ay Tutulması 15 Mayıs'tan 16 Mayıs'a geçerken ancak Dünya'nın gece yaşanan kesiminden görülebilecek.

Türkiye'de 16 Mayıs Pazartesi saat 07.13'te Akrep burcunda tam Ay tutulması yaşayacağız. Kanlı ay tutulması bu..

Dünyanın gölgesinin Ay'ı tamamen örtmesi manasını taşıyor. Ay kırmızı renkte olacak.

Kimimiz bulunduğumuz yere göre çok daha net bir gök şölenine tanık olacağız.

EKİM VE KASIM'A DİKKAT

Ay tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Dünya'nın bazı bölgelerde Ay doğarken bazılarında ise Ay batarken, dürbün veya teleskop yardımı olmadan, çıplak gözle de izlenebilecek. Ay tutulması Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın büyük bir bölümünde ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünde takip edilecek.

Bu Ay Tutulması sonrası gelgitlerde artış bekleniyor, sahil bölgelerinde yaşıyorsanız buna da tanık olabilirsiniz. Bu gelgitlere sebep olan Dolunay'a Süper Ay deniliyor ve bunun etkisiyle olsa gerek Süper Ay gelgitlerine de Kral gelgitler adı kullanılmaya başlanmış son yıllarda.

Eklips sezonu 35 gün sürer ve bu sürede 2 hatta 3 eklips görülebilir. Nisan-Mayıs sonrası sırada Sonbahar Eklipsi var.

Ekim-Kasım 2022 Eklips sezonunda 25 Ekim Güneş Tutulması ve 7-8 Kasım Ay Tutulması olacak.

YILIN EN PARLAK DOLUNAYI 26 MAYIS'TA

UZAY FOTOĞRAFÇISI TÜRK'TEN KARELER

YORUMLAR
500
Çin'in Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı İlk Dört Ayda Yüzde 8,65 Arttı Çin'in Tekstil ve Konfeksiyon İhracatı İlk Dört Ayda Yüzde 8,65 Arttı Çin'in Borsadaki Kuruluşları 11 Yılın En Yüksek Karlarını Elde Etti Çin'in Borsadaki Kuruluşları 11 Yılın En Yüksek Karlarını Elde Etti

Ay Tutulması, Güneş, Nisan, Mayıs, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Kanlı Ay Tutulması: 16 Mayıs - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler
16:35 Otobüsün 1 metrekarelik dolabına saklanmışlar! 3 kaçak göçmen şoförün dikkati sayesinde yakalandı
16:30 EYT mağdurları Maltepe'deki miting alanını doldurdu: En güzel tepkimizi sandıkta göstereceğiz
16:28 1 kişinin hayatını kaybettiği kazaya karışan Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in ilk ifadesi ortaya çıktı
15:58 Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da
15:52 Bakan Karaismailoğlu: Rize Artvin Havalimanı'nda yolcu garantisi yoktur, sizleri yalanlarınızla baş başa bırakıyoruz
15:42 Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt
15:40 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ensar Brahic tribünde!
15:38 Erdoğan Bayraktar imalı paylaşımına açıklık getirdi: Erdoğan'ın beni haksız yere attığına inanıyorum, ancak...
14:58 UEFA sınavında büyük hayal kırıklığı: Zorbay Küçük sıfır çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 16:58:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kanlı Ay Tutulması: 16 Mayıs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement