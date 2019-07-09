Kanlı cami saldırılarının ardından Yeni Zelandalıların sadece yüzde 1'i silahını teslim etti

Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybettiği kanlı cami saldırılarının ardından meclisin kabul ettiği yasa kapsamında nisan ayından bu yana silahını teslim edenlerin sayısı yüzde 1'in altında kaldı.Hükümetin yarı otomatik ve ateşli silahların geri alımı programı çerçevesinde başlattığı kampanyaya katılan ve silahını gönüllü olarak teslim edenlerin sayısı sadece 700 oldu.