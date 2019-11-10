Son Dakika Haberleri: Kanlı düğündeki çatışmada yaralanan baba hayatını kaybetti
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Kanlı düğündeki çatışmada yaralanan baba hayatını kaybetti

7 saat önce

Kanlı düğündeki çatışmada yaralanan baba hayatını kaybettiİSTANBUL - Pendik'teki düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanlı düğündeki çatışmada yaralanan baba hayatını kaybetti

İSTANBUL - Pendik'teki düğünde yaşanan silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Öğle saatlerinde yaşanan olayda, düğündeki bir grubun, husumetli oldukları diğer gruba düzenlediği silahlı saldırı sonucu ortalık savaş alanına dönmüştü. Saldırıyı düzenleyen 3 kişinin ise yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Öğle saatlerinde Pendik'teki bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açmış, silahlı saldırıda bir baba ve 2 oğlu yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilmişti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılmış, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Olayın ardından elde edilen bilgilere göre, silahlı saldırıya uğrayan baba Şenol K'nın hayatını kaybettiği, Murat K. ve İlyas K. isimli kardeşlerin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan polis ekiplerinin, silahlı saldırıyı düzenleyen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.

Kanlı düğündeki çatışmada yaralanan baba hayatını kaybetti

Pendik, Polis, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 07:27 Kaynak: İHA
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