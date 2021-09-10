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Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı - Son Dakika

Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı

10.09.2021 09:46

- Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı Adana'da 1 kişiyi öldürüp 3 kişinin ağır yaralanmasına neden olan 4 zanlıdan 2'si daha yakalandı Olay anı, güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülenmişti Adana'da kız meselesi yüzünden evi basarak ve 1...

- Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı

Adana'da 1 kişiyi öldürüp 3 kişinin ağır yaralanmasına neden olan 4 zanlıdan 2'si daha yakalandı

Olay anı, güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülenmişti

ADANA - Adana'da kız meselesi yüzünden evi basarak ve 1 kişiyi öldürüp 3 kişinin ağır yaralanmasına neden olan 4 zanlıdan 2'si daha yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 3 Eylül Cuma günü saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B. (24), kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. ve M.Ç. (17), yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Can D. ile ağabeyleri İsmail D. ve İbrahim D.'nin evini bastı. Y.B. yanında getirdiği otomatik tabancayla, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla İsmail D., Hüseyin D., İbrahim Can D. ile o sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak bölgeye geldikleri motosikletlerle kaçtı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik ve bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail D., hayatını kaybetti. Diğer yaralılarının ise tedavisinin sürdüğü durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin D.'nin, saldırganlardan Ali B. ile Y.B.'nin ağabeyi Ahmet B.'nin dini nikahlı eşi Nazlı A. ile daha önceden sevgili olması ve bu konuda mahallede dedikodu çıkarması nedeniyle başladığı öne sürüldü. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, yapılan baskında Y.B.'yi yakalanıp tutuklandı. Polis diğer zanlıları yakalamak için yaptığı baskınlarda ise Ö.A. ile M.Ç. de yakalandı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Olayın tek firari zanlısı ise her yerde aranıyor.

Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı
Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı
Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı
Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı

Eylül, Polis, Adana, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanlı ev baskınında kaçan 2 fail daha yakalandı - Son Dakika
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