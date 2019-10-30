"Kanlı Havuz" serisi geliyor!

"Gerçek Olay, Gerçekten Öte Bir Film" sloganıyla yola çıkan filmin yapımcılığını, iki yeni yapım firması "Çok Şey Yapan Adam" (Mert Güner) ve "Omma Yapım" (Okan Kılıç) üstleniyor.

Başrollerinde Okan Kılıç, Sercan Elikara, Ceyda Nur Sınmaz, Selin Selçuk ve Neslihan Kılıç'ın yer alacağı filmin okuma provaları yapılmaya başlandı. Çekimler ise Kasım ayı içerisinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Mert Güner ve Okan Kılıç'ın yöneteceği "Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor"un görüntü yönetmenliğini ise Cihan Kahraman (PozitifLife) yapacak.

Filmin hikayesi "Kanlı Havuz Vakası" olarak bilinen gerçek bir olaya dayanıyor. Filmin önemli bir bölümü de olayın yaşandığı gerçek mekanda çekilecek. "Kanlı Havuz"un yeri ise ekip tarafından sır gibi saklanıyor.

Teaser afişi geçtiğimiz günlerde paylaşılan "Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor" filminin 2020 yılı başında vizyona girmesi planlanıyor.