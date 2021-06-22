KANLI KAVGANIN NEDENİ BALKONDAN TEŞHİR - Son Dakika

ADANA'da, Durdu Özyiğit'i (35) öldürüp nikahsız yaşadığı Sami Alalışık'ı (45) yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan komşuları Rıfat Demireriden (20) tutuklandı. Silahlı kavganın Sami Alalışık'ın, katil zanlısı Rıfat Demireriden ve ailesine balkondan cinsel organını gösterdiği için çıktığı ileri sürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde 19 Haziran'da Rıfat Demireriden ile komşuları Durdu Özyiğit ile nikahsız eşi Sami Alalışık arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Rıfat Demireriden ile kuzeni B.D, (19), 100 metre uzaklıktaki evlerinden pompalı tüfek alıp, olay yerine geri döndü. Rıfat Demireriden'in eve doğrultup ateşlediği silahtan çıkan saçmalarla Durdu Özyiğit ile Sami Alalışık yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Sami Alalışık, ambulansla hastaneye götürüldü, Durdu Özyiğit ise hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Silahı ateşleyen Rıfat Demireriden ile kavgaya karıştığı öne sürülen kuzeni B.D, babası N.D. (44) ile amcası D. D. (52), adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı. Cinayette kullanılan pompalı tüfek ise N. D'nin evinde ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BALKONA ÇIKIP ŞORTUNU İNDİRDİ

Polisin başlattığı soruşturmada silahlı kavganın, Sami Alalışık'ın evinin balkonuna çıkıp şortunu indirerek, Rıfat Demireriden ile ailesine cinsel organını göstermesi sonucu çıktğı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıfat Demireriden, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.D ile N. D., adli kontrol şartı, D.D., ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.