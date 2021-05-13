Kanlı kavgaya ne bayram ne kısıtlama engel oldu: 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde araçla gelen şahıslar, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişiyi evlerinin önünde bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1321. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen 4 kişi araçla 1321. Sokak'a gelerek evlerinin önünde duran K.A. ile U.S.G. isimli iki kişi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda araçla gelen 4 şüpheli, ellerindeki bıçaklarla K.A. ve U.S.G.'yi yaraladı. 2 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, 4 şüpheli ise araca binerek kayıplara karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise 2 kişiyi yaralayarak kaçan 4 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA