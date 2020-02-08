"Kanlı Nigar" Samsun'da sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Kanlı Nigar' Samsun'da sahnelendi - Son Dakika

"Kanlı Nigar" Samsun'da sahnelendi

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Nigar" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Kanlı Nigar" müzikalini sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Cem İdiz'in bestelediği, Haldun Özörten'in rejisörlüğünü üstlendiği müzikali, İzmir ve Ankara operalarından sonra Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sundu.

Karagöz-Hacivat gölge oyunu olan "Kanlı Nigar", Özlem Belkıs'ın düzenlemesiyle kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altına toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak, geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Hikayeye göre 1900'lerin İstanbul'unda besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine döner.

Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir.

İki perdeden oluşan müzikal, 10 Şubat Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde saat 20.00'de tekrar sahneye konulacak.

Samsun, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Phoenix Open golf turnuvasında olay görüntü! Vuruş sırasında göğüslerini açtı
Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 05:16:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kanlı Nigar" Samsun'da sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]