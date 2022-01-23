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KANLI NİGAR, SEYİRCİYLE BULUŞTU - Son Dakika

KANLI NİGAR, SEYİRCİYLE BULUŞTU

23.01.2022 15:49

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nin (Antalya DOB) sahneye koyduğu, 'Kanlı Nigar' nihayet seyircisiyle buluştu.

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nin (Antalya DOB) sahneye koyduğu, 'Kanlı Nigar' nihayet seyircisiyle buluştu. Kendisini rahatsız eden erkekleri dayaktan geçiren Nigar, ayakta alkışlandı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde prömiyeri gerçekleşen, Kanlı Nigar'ı müzikalini Haldun Özörten sahneledi. Müzikalde, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatılıyor.

BORAN, KANLI NİGAR OLDU

'Kanlı Nigar' müzikalinde 'Kanlı Nigar' rolünü Semiha D. Boran, 'Hamdi' rolünü Ümit Tekinay, 'Haydar' rolünü Taner Ölçen, 'Şetaret' rolünü Tuğba Kubilay, 'Letafet' rolünü Arzu Aydoğdumu, 'Hüsrev' rolünü Ş.Baha İşler, 'Rumelili' rolünü Ercan H. Uğur, 'Laz' rolünü Zafer İşgören, 'Acem' rolünü Baturalp Bilgili, 'Ülfet' rolünü P. Selin Telek, 'Nefaset' rolünü Selda Serdar, 'Mahallenin Meraklısı' rolünü Pınar Tekol, 'Naci' rolünü Mustafa Özşamlı, 'İhtiyar' rolünü ise Emre Aytekin canlandırdı.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli eserlerinden biri olan 'Kanlı Nigar' müzikalinde Antalya DOB Orkestrası'nı şef Ömer Yöndem, koroyu Mahir Seyrek yönetti. Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'nin imzalarını taşıyor.

KANLI NİGAR'IN HİKAYESİ

Hikaye; 1900'lerin İstanbul'unda geçiyor. Besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile beraber eski mahallesine dönüyor. Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlıyor, olaylar böyle gelişiyor. Kadınlar, kapılarını çalarak türlü bahanelerle kendilerini rahatsız eden erkekleri eve alıp önce eğlendiriyor, sonra da öldüresiye dayak atıyor, kapıdan dışarı atıyor.

ESER AYAKTA ALKIŞLANDI

Tek başlarına bir erkeğe ihtiyaç duymadan yaşayabileceklerini herkese ispatlamaya çalışan kadınların rahatsızlık veren erkekleri eve alıp dayak atma sahnesi ise izleyenleri güldürdü, salon kahkaha sesiyle yankılandı.

Ayakta alkışlanan 'Kanlı Nigar' müzikali 25 Ocak Salı, 8 Şubat Salı akşamları saat 20.00'de tekrar sahnelenecek.

KANLI NİGAR, SEYİRCİYLE BULUŞTU
KANLI NİGAR, SEYİRCİYLE BULUŞTU
KANLI NİGAR, SEYİRCİYLE BULUŞTU

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Haşim İşcan, Antalya, Opera, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KANLI NİGAR, SEYİRCİYLE BULUŞTU - Son Dakika
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