Son Dakika Haberleri: Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi" Ziyarete Açıldı

Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi" Ziyarete Açıldı

34 dakika önce

"Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi", Yenikapı Metro İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi
"Kanlı Ocak Fotoğraf Sergisi", Yenikapı Metro İstasyonu'nda ziyarete açıldı.

Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan sergide, Azerbaycan'ın bağımsızlığının sembolü sayılan ve tarihe "Kanlı Ocak" olarak geçen 20 Ocak katliamının anlatıldığı fotoğraflar yer alıyor.

Fotoğraflar, 150'ye yakın savunmasız insanın hayatını kaybettiği ve 750'den fazla insanın yaralandığı olaylara ilişkin Azerbaycan'ın bağımsızlık sürecine ilişkin tarihi belge niteliği taşıyor.

Sergiye, metro istasyonunu kullanan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:58 Kaynak: AA

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