Kanlı plan ve patlayıcılar Suriye'yi işaret ediyor - Son Dakika

Kanlı plan ve patlayıcılar Suriye'yi işaret ediyor

29.04.2021 19:28
Kanlı plan ve patlayıcılar Suriye'yi işaret ediyor, System.String[]

İstanbul'da, 5 kilogram C-4 plastik patlayıcı dolu çantayla eylem için otogara girmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK'lı teröristlerin, bombaları Suriye'den yurda soktukları iddia edildi.

İstanbul'da, 5 kilogram C-4 plastik patlayıcı dolu çantayla eylem için otogara girmeye çalışırken yakalanan PKK/KCK'lı teröristlerin, bombaları Suriye'den yurda soktukları iddia edildi. Eylem için keşif yapan ve daha önce adi suçlardan birçok kez polisiye soruşturma geçiren Y.S.'nin, söz konusu patlayıcıları İstanbul'da bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan R.A. ve İ.Z. adlı 2 teröriste verdiği öğrenilirken, saldırı planı hazırlıklarının Mart ayından bu yana sürdüğü anlaşıldı.

Ramazan ayında İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya mensup bir hücre, dün İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çökertilmiş, 5 kilo plastik patlayıcı ile birlikte R.A. (25), İ.Z. (27) olay anında, Y.S. (39) adlı 'keşifçi' üçüncü terörist ise gece saatlerinde Bakırköy'de yakalanmıştı. Çanta içinde sigara kutularına gizlenmiş patlayıcılar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzmanlarınca kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti.

YAKALANAN İKİ HÜCRE ÜYESİ, FABRİKADA 'İŞÇİ' GÖZÜKÜYOR

Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün eylem hücresine yönelik soruşturmayı genişleten Terör Polisi, patlamaya hazır 4'ü uzaktan kumandalı, 2'si de zaman ayarlı olmak üzere toplam 6 ayrı plastik patlayıcıdan oluşan 5 kilo bombayla saldırı tasarlayan teröristlerin bağlantılarını araştırıyor. Yapılan çalışmalarda, hücre üyelerine talimatların kırsaldan geldiği belirlendi. Eyleme geçemeden 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yakınında güvenlik güçlerince çökertilen hücrenin, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgeden yönetilmiş olabileceği değerlendiriyor. Eylem için temin edilen bombaları ise 'keşif yapan Y.S. adlı teröristin R.A. ve İ.Z.'ya teslim ettiği, patlayıcıları alan iki teröristin İstanbul'da bir tekstil fabrikasında 'işçi' olarak çalıştıkları tespit edildi. Yakalanan İ.Z. ve R.A.'nın GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusunda herhangi bir suç kaydına rastlanmazken, iki teröristin 'işçi' sıfatıyla tekstil atölyelerinde çalışması, 'uyuyan hücre' yapılanması kapsamında değerlendiriliyor.

PATLAYICILAR SURİYE'DEN İDDİASI

Saldırıda kullanılmak üzere düzeneklerle hazır hale getirilen 5 kilo plastik patlayıcının ise Suriye'den Türkiye'ye sokulmuş olabileceği değerlendiriyor. Bu iddia araştırılırken, çökertilen hücrenin, terör örgütü PKK/KCK'nın diğer uzantılarıyla irtibatı olup olmadığı incelemeye alındı. Patlayıcı madde ile metropollerde sansasyonel eylem yapmak üzere eğitim aldıkları tahmin edilen teröristlerin, saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olup olmadıkları araştırılıyor. Hücre üyelerinin, eylem planı hazırlıklarını ise uzun süreden beri sürdükleri kaydedildi.

GİZEMİNİ KORUYAN EYLEM HAZIRLIĞININ ARKA PLANI ARAŞTIRILIYOR

Teröristlerden ikisinin tekstil atölyesinde çalışması, akıllara 'uyuyan hücre' eylemini getirdi. Teröristlerin hedefinde, 21 günlük kısıtlama nedeniyle kentten ayrılmak üzere otogara gelen vatandaşlar olduğu ileri sürülürken, başka hedefleri olup olmadığı inceleniyor. Katliamın önüne geçildiği operasyonda gizemini koruyan eylem hazırlığının arka planı araştırılırken, gözaltında sorguları devam eden 3 teröristin ifadeleri doğrultusunda yeni operasyonların yapılabileceği değerlendiriliyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Patlayıcı, İstanbul, Suriye, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kanlı plan ve patlayıcılar Suriye'yi işaret ediyor - Son Dakika


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