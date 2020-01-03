Kanlı pusuda flaş gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kanlı pusuda flaş gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Kanlı pusuda flaş gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kanlı pusuda 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

Kanlı pusuda flaş gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kanlı pusuda 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.


Karabağlar ilçesinde, 1 Ocak günü meydana gelen olayda, elleri silahlı bir grup beyaz bir otomobilin geçişi sırasında aracı kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızla bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralanmış ve hastanede ölmüştü.


Olayın ardından çalışma başlatan İzmir polisi, olayla ilgisi olduğu düşünülen 9 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltı sayısının ise 12'ye yükseldiği öğrenildi.


90'nın üzerinde kurşun izi bulunmuştu


Olay yerinde 90'dan fazla kurşunun çevredeki ev, araba ve iş yerlerine isabet ettiği gözlemlenmişti. Olayda hayatını kaybeden Sadullah Serkan Kara (32) ve Lokman Çakır (40) ise toprağa verilmişti.


Polis ekipleri olayla ilgili başlatılan incelemeyi sürdürüyor. - İZMİR

Serkan Kara, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

1 çocuk annesi kadın, evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı
Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu İki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü

Son Dakika Haberleri
19:10 Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu - Son Dakika Haber
19:10 KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Rum liderliği kendisini Ada'nın tek sahibi sanıyor" - Son Dakika Haber
19:09 Halkın karşı çıkmasına rağmen Avrupa Birliği'ne giren kasaba: Campione D'Italia - Son Dakika Haber
19:01 Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika Haber
18:58 Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü - Son Dakika Haber
18:34 Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi - Son Dakika Haber
18:33 İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:25:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanlı pusuda flaş gelişme: Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]