Kanlı pusuda ölenlere veda: Bir babanın en zor anı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kanlı pusuda ölenlere veda: Bir babanın en zor anı - Son Dakika

Kanlı pusuda ölenlere veda: Bir babanın en zor anı

6 saat önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir araca yönelik gerçekleşen silahlı pusuda çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden iki kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kanlı pusuda ölenlere veda: Bir babanın en zor anı, System.String[]

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir araca yönelik gerçekleşen silahlı pusuda çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybeden iki kişi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Motorlu kurye Sadullah Serkan Kara'nın cenazesinde ise baba Hüseyin Kara, gözyaşlarına boğuldu, ayakta durmakta güçlük çekti.


Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, elleri silahlı bir grup beyaz bir otomobilin geçişi sırasında aracı kurşun yağmuruna tutmuştu. Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü hızla bölgeden uzaklaşırken, tesadüfen cadde üzerinden geçen motorlu kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve bir başka otomobilde bulunan Lokman Çakır (40), grubun açtığı ateş sonucunda ağır yaralanmış ve hastanede ölmüştü.


Saldırıya kurban giden şahısların cenazeleri, yapılan otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alındı.


Babası gözyaşlarıyla cenaze namazını kıldı


Silahlı pusuda hayatını kaybedenlerden motokurye Sadullah Serkan Kara'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu. Siparişi teslim ettikten sonra iş yerine dönerken hayatını kaybeden Kara'nın babası Hüseyin Kara, oğlunun cenaze namazını gözyaşları içinde kıldı. İki çocuk babası Sadullah Serkan Kara'nın cenazesinde ailesi, yakınları ve motokurye iş arkadaşları gözyaşlarına engel olamadı. Kara'nın cenazesi, Karabağlar Durmuş Akkaş Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Buca Mezarlığına defnedildi.


Sadullah Serkan Kara'yı son yolculuğuna uğurlamaya gelen çalışma arkadaşı Burhan Akgül, "Saat 11 sıralarında biz de her motorcu gibi oradan geçiyorduk. 4 dakika önce oradan ben geçtim; siparişi bıraktım. İş yerine geri döndüğümde Serkan'ın haberini aldık. Ondan sonra olay yerine gittiğimizde yerde yatıyordu zaten. Büyük bir ihtimal vefat etmişti arkadaşımız. Polis de çok fazla yaklaştırmadı. Yaşanan olayda hiçbir suçu yok. Serkan ile beraber bir vatandaşımız daha vefat etmiş. İnsanların hayatı pamuk ipliğine bağlı. İki tane çocuğu var. Babasız kalan çocuklar, başka bir şey yok yani" dedi.


"Silahla önümdeki arabaya ateş etmeye başladılar"


Silahlı pusunun ortasında kalarak hayatını kaybeden Sadullah Serkan Kara'nın bir başka çalışma arkadaşı olan Feyzullah Duran ise olay anını anlattı. Duran, "Aynı yerde çalışıyorduk zaten. Olay anında yoldan geçiyorduk. Bir anda arabanın arkasından bir grup çıktı. Silahla önümdeki arabaya ateş etmeye başladılar. Ben de gördüm ve başka bir arabanın arkasına saklandım. Sonrasında geri iş yerine geçiyordum. Baktım Serkan ağabey yerde yatıyor. İş yerindekilere haber verdim durumu. Hastanede de vefat ettiğini duyduk. Kendi halinde, işinde, ekmeğinde birisiydi, iki çocuk babasıydı" sözlerine yer verdi.


Kanlı pusuda yaşamını yitiren Lokman Çakır'ın cenazesi ise Eskiizmir Yıkık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi. - İZMİR

Serkan Kara, Karabağlar, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü
Alişan "Yılbaşı kutlayan Müslüman olamaz" iddiası üzerine çileden çıktı: Hesap sormazsam adam değilim Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
23:29 Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama - Son Dakika Haber
23:24 Video | İmamoğlu: Kanal İstanbul'dan arazi alanlar inşallah şehir tarımına katkı sunarlar - Son Dakika Haber
23:17 Tarsus'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü - Son Dakika Haber
23:00 137 adet Bizans sikkesini satmak isterken yakalandı - Son Dakika Haber
22:55 EastMed boru hattı anlaşması Atina'da imzalandı - Son Dakika Haber
21:40 Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Son Dakika Haber
21:29 Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:53:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanlı pusuda ölenlere veda: Bir babanın en zor anı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]