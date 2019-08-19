Kanlı saldırıların gölgesinde Afganistan'ın 100. bağımsızlık yıl dönümü
38 dakika önce
Bugün 19 Ağustos 1919. Afganistan'ın İngiltere'den bağımsızlığını kazanışının 100'üncü yıl dönümü. Son yüzyılını İngiltere, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali altında geçiren ülkedeki bağımsızlık kutlamaları intihar saldırıları nedeniyle ertelendi
Bugün 19 Ağustos 1919. Afganistan
'ın İngiltere
'den bağımsızlığını kazanışının 100'üncü yıl dönümü.
Her ne kadar hakimiyet altında kalmasa da tarihte İngilizlere karşı 3 defa savaşarak ağır bedeller ödeyen Afganistan, 1919'da Emir Emanullah Han
liderliğinde Ravalpindi Anlaşması ile bağımsızlığına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:29
Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Günlük burç yorumları 19 Ağustos 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi İran uyruklu dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemiyle 7 bin lira çaldı