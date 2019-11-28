Son Dakika Haberleri: Kanlı saldırının ardından Rasulayn halkından PKK'ya lanet
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Kanlı saldırının ardından Rasulayn halkından PKK'ya lanet

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn kentinde 26 Kasım tarihinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan bombalı araç saldırısı sonrasında ailelerini kaybeden Suriyeliler PKK/YPG'li teröristlere tepki gösterdi.

Kanlı saldırının ardından Rasulayn halkından PKK'ya lanet, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn kentinde 26 Kasım tarihinde PKK/ YPG'li teröristler tarafından yapılan bombalı araç saldırısı sonrasında ailelerini kaybeden Suriyeliler PKK/YPG'li teröristlere tepki gösterdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terörden arındırılan Rasulayn'ın Tel Halef köyünde terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında birçok sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında Türkiye'den giden destek ekibi bombalı saldırının olduğu bölgeyi düzeltme ve hayatı normale döndürme çalışmaları kapsamında faaliyetler gerçekleştirdi. Faaliyetler sırasında ailelerini kaybeden siviller terör örgütünün yaptığı saldırıyı lanetleyerek, "Bakın PKK bize ne yaptı. Araç getirip insanların ortasında patlattılar. Bunlar kafir, bunlar müslüman değiller. Allah Türk askerinden razı olsun. Gelip burayı temizlediler" ifadelerini kullandı. Bölgedeki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
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