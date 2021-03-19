Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum - Son Dakika

Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum

19.03.2021 19:03
Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum, System.String[]

17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu patlamanın faili olan ve MİT ile Emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede konuşan Tekiner, deli rolü yaparak olaydan sıyrılmaya çalıştı. Tekiner, "Ben cin görüyorum" diyerek olayla alakasız konular anlattı.

Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu. Patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında saldırının faili olan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak Kayseri'ye getirildi.

OLAYDA YARALAN GAZİLER DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Bugün Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Ferhat Tekiner, Seyfettin Ayçiçek, Mehmet Özalp, Mehmet Ayaz ve Barış Kaya ile sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Olayda yaralanan bazı gaziler de duruşmayı seyretti.

"TERÖRİST YILDIRIM ÇAKIR'I TANIMIYORUM"

Mahkemede savunma yapan patlamanın faili Ferhat Tekiner, olayla alakasız konuları anlatınca, mahkeme başkanı sık sık Tekiner'i uyardı. Tekiner, "Geçen ki duruşmada söylediğim ifadeler aynıdır. Polise verdiğim ifade de bahsi geçen terörist Yıldırım Çakır'ı tanımıyorum" dedi.

"BEN SÜREKLİ CİN GÖRÜYORUM, KİMSENİN GÖRMEDİĞİ ŞEYLERİ GÖRÜYORUM"

Açıklamalarına devam eden Tekiner, "Bir daha böyle bir olay yaşanmasın diye emniyette birçok fotoğraf testi yaptım ve yardımcı oldum. Lice'de siyah elbiseli teröristler gördüm ama bomba görmedim. Ben PKK tarafından çok işkence gördüm, felç geçirdim. Ondan sonra örgüte yardım edemedim. Ben sürekli cin görüyorum. Benim Sara hastalığım var. Kimsenin görmediği şeyleri görüyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanıklarda, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti dosyadaki duruşmadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum

Terörist, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanlı saldırının faili terörist deli rolü yaptı: Ben cin görüyorum - Son Dakika


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