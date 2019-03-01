Son Dakika Haberleri: Kanlı Soygunun Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Kanlı Soygunun Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

38 dakika önce

Mersin'de 2 kişinin öldüğü kanlı kuyumcu soygununun zanlısı olarak yakalanan trafik polisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kanlı Soygunun Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Mersin'de 2 kişinin öldüğü kanlı kuyumcu soygununun zanlısı olarak yakalanan trafik polisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

26 Şubat tarihinde, merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında meydana gelen ve iş yeri sahibi Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül'ün öldüğü kanlı soygunla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki ve bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Zanlının, Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru V.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, annesi ile birlikte yaşadığı Mesudiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan şüpheliyle birlikte, kuyumcudan çalınan altınlar da ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğünde sorgulanan zanlının, soygunu yüklü miktarda borcu olduğu için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilirken, olay sırasında kullandığı tabancanın da beylik tabancası olduğu belirtildi.

İşlemleri tamamlan şüpheli, farklı bir kapıdan adliyeye sevk edilerek gazetecilerin görüntü almasına müsaade edilmedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:42 Kaynak: İHA

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