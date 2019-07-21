Son Dakika Haberleri: Kanlıca 4. Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Son Dakika Güncel Haber

Kanlıca 4. Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu

1 saat önce

Beykoz Kanlıca 4. Geleneksel Yoğurt Festivali'nde renkli anlar yaşandı.

Kanlıca 4. Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu, System.String[]
Beykoz Kanlıca 4. Geleneksel Yoğurt Festivali'nde renkli anlar yaşandı. Vatandaşlara dünyaca ünlü Kanlıca yoğurdu ikram edilirken, yoğurt yeme yarışmasında birinciliği elde eden vatandaşa altın hediye edildi.

Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kanlıca Yoğurt Festivali'ne vatandaşlar akın etti. Kanlıca Meydanı'nda kurulan sahnenin etrafına toplanan vatandaşlar ve çocuklar, sahnede sergilenen gösterileri ilgiyle izledi. Televizyonun sevimli kahramanları Maysa ve Bulut, çocuklara coşku dolu anlar yaşatırken, Kanlıca'nın tarihi ve dünyaca ünlü Kanlıca yoğurdunun nasıl ortaya çıktığına dair bilgi de verildi. Gönüllü vatandaşların katılımıyla düzenlenen yoğurt yeme yarışmasında ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 1 kilogramlık 1 kase yoğurdu, rakiplerini geride bırakarak en hızlı yiyen Umut Aktürk, çeyrek altının sahibi oldu. - İSTANBUL
Beykoz Belediyesi, Kanlıca, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nijerya'da 4 Türk daha kaçırıldı Akıllara durgunluk veren olay: Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar Tarihi kapalı çarşıda 40 liraya satılan Maraş burma bilezik vatandaşların gözdesi oldu Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 20:51:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanlıca 4. Yoğurt Festivali renkli görüntülere sahne oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]