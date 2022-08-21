Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı - Son Dakika
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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

21.08.2022 14:22
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Kanlıca İskelesi'nde 34'üncü Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her anlamda her tür spor organizasyonunu en mükemmel şekilde gerçekleştiren bir ülkeyiz.

Kanlıca İskelesi'nde 34'üncü Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her anlamda her tür spor organizasyonunu en mükemmel şekilde gerçekleştiren bir ülkeyiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, yarışın Kuruçeşme'deki finiş alanında, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kıtaların kulaçlarla birleştiği, sporun birleştiren yönünün çok güzel bir şekilde tezahür ettiği yeni bir gün yaşadıklarını belirten Kasapoğlu, "2441 sporcu, bunun yarısı yabancı olmak üzere, yoğun bir teveccühün olduğu bir yarışma. ve tabii İstanbul her zamanki gibi muhteşem bir ev sahipliği yapıyor. Böyle güzel bir günde binlerce sporcuyla, binlerce sporseverle bir araya geldik." diye konuştu.

"34 yıl, dile kolay, önemli bir emek var"

Bu anlamlı yarışmaya katılan tüm sporcuları kutladığını kaydeden Kasapoğlu, "34 yıl, dile kolay, bu anlamda önemli bir emek var. Organizasyon komitesine ve Olimpiyat Komitesine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tüm illeriyle, tüm bölgeleriyle bir spor markası, spor turizmi destinasyonu olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle her anlamda her tür spor organizasyonunu en mükemmel şekilde gerçekleştiren bir ülkeyiz. İşte geçtiğimiz hafta, beşincisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nı yine en güzel şekilde gerçekleştirdik. Ev sahipliği olarak, organizasyon kalitesi olarak her alanda çıta her bir organizasyonda yukarılara doğru yürüyor. Önümüzdeki günlerde Bursa-İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nı yine aynı şekilde düzenleyeceğiz. 2 binden fazla sporcuyla, 100'den fazla ülkeyle muhteşem bir ev sahipliği yapacağız. Bugün boğazın serin suları ve binlerce sporcuyla hamdolsun Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı da gerçekleştirmiş olduk. Tabii yüzme çok önemsediğimiz branşlardan biri. Biz sadece birkaç branşı değil pek çok branşı hem değerli bulan ve hem de bu değeri politikalarla-projelerle ortaya koyan bir ülkeyiz."

"Sürdürülebilir politikaları önemsiyoruz"

Son 21 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, spora önem verdiğini, sporu en güçlü şekilde destekleyen liderlik anlayışı gösterdiğini aktaran Kasapoğlu, "Hem tesis noktasında, hem altyapı noktasında, hem de sporcuya yatırım, sporcuya teşvik ve sporcu keşfinin hiçbir şekilde tesadüfe bırakılmadığı bir bilimsel altyapıyla, hamdolsun çıtamızı yükselttik. ve tabii ki başarılar her geçen gün artarak devam ediyor. Burada da sürdürülebilirliği önemsiyoruz. Sürdürülebilir politikaları önemsiyoruz. İşte yüzme bunlardan bir tanesi." diye konuştu.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 yıl önce "yüzme bilmeyen kalmasın" diye bir kampanya başlattıklarını ve yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzmeyi öğretmeyi hedeflediklerini de hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz ortalama bir kişinin yüzme öğrenmesi 8 saatlik 8 ders diliminde. 450 havuzumuzda 3 binden fazla antrenörle bu projemiz tüm hızıyla devam ediyor. 4 milyondan fazla kişi, 4 milyon 140 bin kişiye an itibarıyla yüzme öğrettik. Bunun içinde pandemi süreci de dahil. Bu projemizi özellikle bu yaz yeni bir ivmeyle farklı bir boyuta taşıma kararı aldık. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili çok spesifik açıklamalarda da bulunacağım. Gerek Milli Eğitim Bakanlığımızla, gerek diğer kurumlarla, kuruluşlarla, kulüplerle yüzme noktasındaki atılımlarımıza devam edeceğiz. Biliyoruz ki yüzme disiplin olarak en temel disiplinlerden biri. Spordaki farklı branşlar dahi olsa başarıya giden yolda, spor kültürünün güçlenmesine yönelik atacağımız adımlarda yüzmenin apayrı bir önemi var. Kadınıyla erkeğiyle herkesin yüzme noktasındaki erişimi, bu anlamdaki politikalarımızın desteklenmesini çok ama çok önemli buluyoruz."

"Özel sporcuları özellikle tebrik ediyorum"

Yarışmaya katılan özel sporcularla da bir araya geleceğini ve onların da boğazı yüzerek geçtiklerini anlatan Kasapoğlu, "Onları özellikle tebrik ediyorum. ve inanıyorum ki yüzmesiyle, atletizmiyle, cimnastiğiyle, okçuluğuyla, güreşiyle, her bir branşta Türk sporcusunun, Türk sporunun güçlü yürüyüşü devam edecek." dedi.

Kasapoğlu, halkın spora erişimini sağlama noktasında çalışmaya devam edeceklerini de vurgulayarak, "Büyüyen adımlarımızı daha da güçlendirmeye, bu anlamdaki iş birliklerimizi artırmaya ve tabii ki başarılarımızla taçlandırmaya devam edeceğiz. Ben tüm yarışmacıları, tüm sporcuları tekrar kutluyorum. Tabii ki bu mücadeleyi önde tamamlayan sporcu arkadaşlarımı da özellikle tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Kasapoğlu: 'Tüm gençlerimizi kucaklayacak altyapıyı kurmanın gururunu yaşıyoruz' Kasapoğlu: 'Tüm gençlerimizi kucaklayacak altyapıyı kurmanın gururunu yaşıyoruz'
Kaynak: AA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Mehmet Kasapoğlu, Samsung, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı - Son Dakika

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