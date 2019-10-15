Son Dakika Haberleri: Kanlıca mantarı pazara çıkarıldı
Son Dakika Güncel Kanlıca mantarı pazara çıkarıldı

Kanlıca mantarı pazara çıkarıldı

1 saat önce

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köylünün ek gelir kaynağı Kanlıca mantarı, tezgahlardaki yerini aldı.

Kanlıca mantarı pazara çıkarıldı, System.String[]

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köylünün ek gelir kaynağı Kanlıca mantarı, tezgahlardaki yerini aldı.

Ormanlık alanlarda ve yaylalarda yetişen ve köylünün toplayarak pazara getirdiği Kanlıca mantarı, kilogramı 25-30 liradan satışa sunuluyor.

Köylülerin dağlardan toplayıp pazara getirdiği mantardan satın alan Yaşar Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sezonun geç başladığını söyledi.

Önceki yıllarda Kanlıca mantarının eylül ayı sonlarında pazara geldiğini belirten Dursun, "Bu yıl mantar geç çıktı. Mantar az olunca fiyatı da yüksek oluyor. Kilogramını 25 liradan satın aldım. İnşallah bollaşır." dedi.

Kastamonu, İnebolu, Kanlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:50 Kaynak: AA
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