"Kanlıca Mantarı" pazara çıktı
6 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Kanlıca Mantarı" pazarda yerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Kanlıca Mantarı" pazarda yerini aldı.
Mantar, daha çok Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika kıtasında tüketilen bir tür olarak biliniyor.
Sonbaharda ve kış aylarına doğru yoğun yağışların ardından çıkmaya başlayan mantar, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ormanlarında nemli yerlerde yetişiyor.
Mantarın kavurması, böreği ve turşusu yapılıyor.
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