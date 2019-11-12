Son Dakika Haberleri: "Kanlıca Mantarı" pazara çıktı
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"Kanlıca Mantarı" pazara çıktı

6 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Kanlıca Mantarı" pazarda yerini aldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde "Kanlıca Mantarı" pazarda yerini aldı.

Mantar, daha çok Avrupa başta olmak üzere Kuzey Amerika kıtasında tüketilen bir tür olarak biliniyor.

Sonbaharda ve kış aylarına doğru yoğun yağışların ardından çıkmaya başlayan mantar, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ormanlarında nemli yerlerde yetişiyor.

Mantarın kavurması, böreği ve turşusu yapılıyor.

Nallıhan, Kanlıca, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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